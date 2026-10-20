Reino Unido refuerza apoyo militar a Arabia Saudí con patrullas aéreas defensivas

LONDRES (AP) — El Reino Unido anunció el martes la ampliación de su apoyo militar a Arabia Saudí en el conflicto contra los hutíes, incorporando patrullas aéreas "defensivas" de la Real Fuerza Aérea. El secretario de Defensa, Wes Streeting, indicó que los cazas Typhoon llevarán a cabo operaciones defensivas de contraintercepción aérea sobre el territorio saudí, con el objetivo de salvaguardar las ciudades, la población civil y la infraestructura crítica de ataques por parte de los hutíes.

Streeting enfatizó que la aviación británica no llevará a cabo ataques contra objetivos hutíes. Además, se prevé el envío de un transporte militar y un contingente no especificado de asesores militares a Arabia Saudí, según lo indicado por el secretario.

Esta decisión sigue a la oferta previa del Reino Unido el mes pasado de proporcionar reabastecimiento en vuelo a los aviones saudíes que participan en la campaña contra los rebeldes apoyados por Irán. Este servicio de reabastecimiento se extenderá por otros 90 días, según precisó Streeting.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno de Yemen, respaldado por la comunidad internacional y Arabia Saudí, ha resurgido con fuerza, y los rebeldes han intensificado sus ataques mediante misiles y drones contra el territorio saudí.