La Fiscalía de París investiga la muerte de un manifestante y la represión a un socorrista voluntario

Buenos Aires, 20 octubre (NA) — La Fiscalía de París está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de un hombre durante las movilizaciones y, por separado, sobre la actuación policial contra un socorrista voluntario, según un informe del sitio France 24, que fue citado por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante una sesión en la Asamblea Nacional el martes, el ministro francés Sébastien Lecornu anunció un despliegue "masivo" de efectivos policiales para las manifestaciones programadas para el próximo sábado.

Asimismo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que algunas unidades militares se sumarán al operativo policial con la intención de lograr un "restablecimiento inmediato del orden" tras las protestas del fin de semana.

El Gobierno activará fuerzas de la operación Sentinelle, para liberar a policías y gendarmes de ciertas tareas y permitirles enfocarse en el mantenimiento del orden público, añadió el medio, que no proporcionó detalles sobre la persona fallecida ni las circunstancias de su muerte.

Lecornu estableció como meta alcanzar un "retorno inmediato al orden", mientras el Ejecutivo se prepara para reforzar los efectivos y mejorar la capacidad de respuesta ante las movilizaciones del sábado.

Además, el ministro francés convocó a reuniones con partidos políticos para el jueves. Nuñez, quien había presentado su renuncia pero fue ratificado en el cargo por el presidente Emmanuel Macron, acusó al partido Francia Insumisa de "echar más leña al fuego" tras ser señalado por "manipular a los servicios de inteligencia para utilizarlos contra Francia Insumisa" durante las protestas.

"Eso no es cierto, señor diputado; los servicios de inteligencia de este país no tienen como objetivo a los partidos políticos", respondió Nuñez al diputado de Francia Insumisa, Manuel Bompard, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.