Helen Haines, parlamentaria australiana, pierde ambas piernas tras ser atropellada en un ataque violento

MELBOURNE, Australia (AP) — Los médicos han amputado ambas piernas de la legisladora federal australiana Helen Haines, que permanece en estado crítico después de ser atropellada repetidamente por un automóvil en un aparente acto de violencia política, dijo su esposo el miércoles.

La política independiente, de 65 años, recibe tratamiento en un hospital de Melbourne, adonde fue trasladada en helicóptero.

Phil Haines, su esposo, hizo los primeros comentarios públicos de la familia sobre su estado desde que fue atropellada por un todoterreno Toyota Land Cruiser en su ciudad natal de Wangaratta el lunes, y habló horas después de que un hombre acusado de arrollarla compareciera por primera vez ante un tribunal.

El esposo de Haines indicó que la pierna izquierda fue amputada el lunes y la derecha fue amputada el miércoles, después de que los médicos perdieran la esperanza de salvarla.

"La buena noticia en todo esto es que Helen está viva y está estable. Eso es lo más importante para nuestra familia", declaró el esposo a los periodistas en Melbourne.

"Estamos agradecidos y damos gracias de que, en esta etapa, tanto su corazón como su mente están en buen estado", manifestó.

Agregó que su 40º aniversario de bodas sería en noviembre.

Más temprano, Brendan Nugent, un hombre de 43 años de la cercana Tarrawingee, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta el miércoles, acusado de causar intencionalmente lesiones graves, conducción peligrosa que causó lesiones graves y causar daño a una funcionaria federal.

Nugent no solicitó libertad bajo fianza ni presentó una declaración de culpabilidad o inocencia. Permanecerá bajo custodia hasta su próxima comparecencia ante el tribunal en febrero. La policía aún no ha determinado un motivo.

El abogado de Nugent, Chirag Patel, dijo a la magistrada Allison Vaughan que su cliente sufría posibles problemas de salud mental y una conmoción cerebral. El abogado no explicó cómo había sufrido la conmoción.

Patel señaló que Nugent padecía una afección neurológica, mielitis transversa idiopática, pero no había sido diagnosticado con ningún problema de salud mental.

Esa inusual afección daña la vaina protectora de mielina de la médula espinal e interrumpe las señales nerviosas entre el cerebro y el cuerpo. Esto provoca debilidad muscular rápida, pérdida sensorial, dolor y disfunción de la vejiga y el intestino, según el centro médico Cleveland Clinic.

Los testigos dicen que el conductor embistió a su víctima, aprisionándola contra su propio automóvil antes de dar marcha atrás y embestirla por segunda vez.

La difícil situación de la legisladora, muy respetada, ha conmocionado a los australianos, ya que la violencia política es poco común en el país y los políticos son muy accesibles para el público. La mayoría de los legisladores no lleva escolta en su trabajo y su vida personal.

El legislador opositor de alto rango James Paterson pidió el miércoles que se revise la seguridad personal de los legisladores en respuesta al presunto delito.

"La realidad es que los parlamentarios australianos, según los estándares globales, son excepcionalmente accesibles para el público y eso es algo bueno", dijo Paterson a la Australian Broadcasting Corp.

"Pero nosotros… no podemos tener una situación en la que ocurran ataques tan impactantes como este, porque eso cambiará fundamentalmente nuestra democracia para siempre si convertirse en miembro del parlamento pasa a ser un riesgo serio para la vida", añadió Paterson.

Pero el primer ministro, Anthony Albanese, instó a los legisladores a seguir relacionándose abiertamente con el público pese al incremento de las tensiones.

"Queremos asegurarnos de que la gente pueda sentir la mayor tranquilidad posible de que se está haciendo todo para maximizar la seguridad", dijo Albanese a News24.

"Creo que los parlamentarios, en todos los sectores, están decididos a asegurarse de que podamos seguir relacionándonos como necesitamos hacerlo en esta gran democracia nuestra", agregó Albanese. "Esa interacción es realmente importante en nuestra democracia".