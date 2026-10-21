El Reino Unido da luz verde a un proyecto de gas natural en Escocia a pesar de las críticas ambientales

FOTO: El gobierno británico aprueba un proyecto de gas natural frente a Escocia pese a reparos ambientales

LONDRES (AP) — El gobierno del Reino Unido aprobó el miércoles un proyecto de gas natural frente a la costa de Escocia, a pesar de las objeciones de grupos ambientalistas, argumentando que esta medida mejorará la seguridad energética del país mientras avanza hacia fuentes de energía más renovables.

Aunque el yacimiento Jackdaw, ubicado al este de Aberdeen, había sido aprobado inicialmente en 2022, su desarrollo se detuvo tras un fallo de un tribunal escocés que concluyó que el gobierno no había evaluado adecuadamente el impacto ambiental de la quema del gas que se produciría.

Luego de una revisión adicional, la ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, dio su aprobación al proyecto el miércoles. En un comunicado, el Departamento de Energía afirmó: "Jackdaw daría lugar a una red de gas del Reino Unido más ecológica durante un periodo clave de nuestra transición para alejarnos de los combustibles fósiles".