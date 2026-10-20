Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: declararon culpable al único detenido

Buenos Aires, 20 de octubre (NA) – Un jurado popular determinó la culpabilidad de Roberto Daniel Sánchez en el caso del transfemicidio de Azul Semeñenko, una mujer asesinada en septiembre de 2025 en la ciudad de Neuquén. Los jurados concluyeron que la víctima fue asesinada por odio.

El fallo fue divulgado este lunes por la noche por el presidente del jurado, tras la deliberación de los 12 ciudadanos. Sánchez fue hallado culpable de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento (por unanimidad); por odio a la identidad de género (10 votos sobre 12); y por haber cometido el delito siendo un hombre contra una mujer, con violencia de género (unanimidad).

Con esta decisión, el jurado respaldó el requerimiento del fiscal jefe Juan Agustín García, quien en sus alegatos de clausura solicitó la declaración de culpabilidad por el asesinato de Semeñenko. García afirmó que "Sánchez no mató a Azul por algo que hizo; Sánchez mató a Azul por lo que era", en referencia a la identidad de género de la víctima.

El pedido del fiscal fue apoyado por los abogados Fernando Gómez y Shirley Sarasola, quienes representaron a la familia de la víctima. Tras el veredicto, se anunció que la pena que enfrentará Sánchez se determinará en los próximos días en una audiencia de cesura, cuyo día será fijado por la Oficina Judicial. Este delito prevé prisión perpetua.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el crimen ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025 en el domicilio del imputado, ubicado en la calle Copahue al 1.100. El acusado abordó a Semeñenko mientras ella ofrecía servicios sexuales en la esquina de las calles Félix San Martín y Santa Cruz.

En la vivienda, Sánchez asesinó a la mujer con golpes de objetos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca, causándole una hemorragia interna masiva que afectó su corazón y aorta torácica.

Posteriormente, trasladó el cuerpo de Semeñenko en su camioneta, envuelto en una lona y atado con alambres, hacia un canal de desagüe en la calle Pergamino, donde fue encontrado el 14 de octubre por transeúntes.

García destacó que "lo arrojó ahí para intentar ocultarlo", indicando que el cuerpo estuvo en el domicilio del acusado durante 24 horas mientras él continuaba con su vida normal.