Video: así fue el robo de $1,5 millones del que acusan al padre de Agostina Páez

El viernes pasado, Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, fue detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusado de sustraer $1,5 millones de un comercio en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el hecho, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes judiciales.

En la secuencia se observa a una cajera contando varios fajos de billetes y separando distintas sumas de dinero sobre el mostrador. En un momento, la empleada deja parte del efectivo cerca de la ventanilla de atención al público. Según la investigación, Páez aprovechó una distracción de la mujer para introducir la mano por esa abertura y llevarse el dinero, que luego habría entregado a su pareja.

La presunta sustracción no se distingue con total claridad en las imágenes debido a que el vidrio y la estructura de la ventanilla obstaculizan la visión. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la grabación es auténtica, aunque se trata de un video filmado desde una pantalla y no del archivo original. También precisaron que el hombre que aparece al final de la secuencia es Mariano Páez, identificado a partir de otra cámara del establecimiento.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se produjo el 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una firma dedicada a la venta de materiales para la construcción, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Páez y Batule ingresaron al local y se acercaron al sector de cajas. Allí se habría producido la maniobra que motivó la denuncia de los responsables del comercio.

/Inicio Código Embebido/

[AHORA] Detuvieron al papá de Agostina Páez por robo de efectivo en un corralón. Miralo en vivo ?? https://t.co/4VlUflKkdP https://t.co/6woeDs60IT — Argentina|12 (@argentina12ok) October 19, 2026

/Fin Código Embebido/

Detención y allanamiento

A partir de las imágenes y otros elementos reunidos, el fiscal Emanuel Sabater solicitó medidas que fueron autorizadas por el juez de Control y Garantías Silvio Salice.

Los procedimientos se realizaron el viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, donde la Policía detuvo a ambos. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir de interés para la causa.