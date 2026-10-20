FOTO: Robo violento en Beccar: hermano de la ex jueza Julieta Makintach es víctima de delincuentes

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – Tomás Makintach, hermano de la ex jueza Julieta Makintach, quien estuvo envuelta en el escándalo por el documental del juicio por la muerte de Diego Maradona, fue víctima de un violento robo en su casa en la localidad bonaerense de Beccar.

El hecho sucedió en la madrugada del domingo cuando tres delincuentes, quienes serían menores, ingresaron por la parte de atrás del barrio privado Ovejitas I, en Beccar, San Isidro, y concretaron la entradera, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Mediante intimidación verbal, le sustrajeron 1.000 dólares, un reloj, un celular y hasta realizaron una transferencia bancaria para luego obligarlo a que se suba a su camioneta Ford Kuga gris para que los lleve.

Un guardia de seguridad del barrio privado, al observar que se trataba del vecino, le abrió la barrera, permitiendo así que los menores se bajaran de la camioneta a tres cuadras del lugar con dirección al barrio de emergencia San Cayetano.

Se supo que, minutos antes, la Policía había realizado un operativo cerrojo en la zona por un llamado al 911 que alertaba la presencia de ladrones que merodeaban la zona.

Tras las primeras averiguaciones, los agentes hallaron un bolso con un crique sobre el techo de la casa de la denunciante, por lo que la Policía solicitó permiso en el barrio privado con el objetivo de determinar si la banda delictiva se encontraba allí.

Sin embargo, de acuerdo al parte policial, la seguridad no autorizó el ingreso de la Policía, permitiendo así que minutos después se concrete la entradera.

Julieta Makintach era jueza de San Isidro hasta que fue destituida tras el jury de enjuiciamiento que la apartó del Poder Judicial por su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona.