París recupera la calma tras disturbios y la implementación de toques de queda

PARÍS (AP) — La ciudad de París ha recuperado la calma el martes luego de que las autoridades impusieran un toque de queda para controlar los disturbios más graves que se han registrado en Francia en muchos años.

Más de 2.400 personas fueron detenidas tras enfrentamientos entre alborotadores y la policía en diversas ciudades del país, que se desencadenaron el sábado. Durante las protestas, se produjeron incendios de vehículos, ataques a edificios públicos y la quema de un histórico ayuntamiento, todo en respuesta al aumento del costo de vida y las deficientes condiciones en las escuelas.

Grupos reducidos incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles, además de saquear comercios en París, Lyon, Marseille y otras localidades durante la noche del domingo.

En la capital, el toque de queda se implementó desde las 11 de la noche del lunes hasta las 6 de la mañana del martes. Un helicóptero de la policía sobrevoló la Plaza de la República, un punto neurálgico de los enfrentamientos, iluminando la plaza con un reflector para verificar la ausencia de transeúntes.

En la mañana del martes, trabajadores retiraron un gran chaleco amarillo fluorescente que había sido colocado sobre la estatua en el centro de la plaza, un símbolo de las protestas de los "chalecos amarillos" que comenzaron en 2018 por el aumento de los precios del combustible, afectando el primer mandato del presidente Emmanuel Macron.

Posteriormente, los operarios utilizaron hidrolavadoras para eliminar grafitis del monumento. "Los toques de queda ayudaron a mantener la calma anoche", expresó el primer ministro Sébastien Lecornu en la red social X, añadiendo que se implementarán nuevos toques de queda "donde sea necesario", decididos localmente por los prefectos y alcaldes.

Hasta el mediodía del martes, había 149 personas encarceladas en todo el país, según el ministro de Justicia Gérald Darmanin. De las aproximadamente 2.500 personas detenidas desde el sábado, más de 800 fueron presentadas ante los fiscales, y la mayoría fue juzgada de inmediato o se les programó una audiencia posterior.

En París, unas 300 personas fueron puestas a disposición de los fiscales tras las protestas del 17 de octubre, según un comunicado de la fiscalía de la ciudad.

En declaraciones en Lille, en el norte de Francia, Darmanin indicó que solicitó a los fiscales apelar cualquier condena que consideren demasiado benigna. "Que personas sin antecedentes penales terminen en prisión por delitos contra la propiedad es extremadamente raro, por no decir inédito", afirmó, asegurando que el sistema judicial francés será "extremadamente firme".

En Lille, tres hombres de entre 20 y 25 años sin antecedentes penales fueron condenados a 10 meses de prisión y encarcelados de inmediato por saquear una tienda de videojuegos en el centro de la ciudad.

La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, ha iniciado una investigación sobre la violencia del 17 de octubre y la estrategia policial de las autoridades, según informó su presidenta Yaël Braun-Pivet, y se esperan conclusiones "para finales de año".