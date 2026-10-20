Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.

El sorteo número 5498 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9422, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).

1° 9422

2° 5783

3° 1324

4° 2440

5° 5547

6° 0702

7° 5759

8° 1431

9° 3026

10° 8912

11° 3049

12° 2497

13° 9582

14° 0509

15° 7138

16° 9383

17° 4229

18° 3636

19° 6386

20° 2300

Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina, donde la gente confía en los números para cambiar su suerte. La Quiniela se ha convertido en una tradición que acompaña a los argentinos en su día a día.