Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.
El sorteo número 5498 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 20 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9422, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Loco)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5498 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9422, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).
1° 9422
2° 5783
3° 1324
4° 2440
5° 5547
6° 0702
7° 5759
8° 1431
9° 3026
10° 8912
11° 3049
12° 2497
13° 9582
14° 0509
15° 7138
16° 9383
17° 4229
18° 3636
19° 6386
20° 2300
Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este tipo de juego es muy popular en Argentina, donde la gente confía en los números para cambiar su suerte. La Quiniela se ha convertido en una tradición que acompaña a los argentinos en su día a día.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5498 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 20 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9422.
¿Qué significa el número 9422?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Loco)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.