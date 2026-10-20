Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, el clima en Mendoza se presenta con condiciones agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que aporta una sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, garantizando una buena visibilidad de 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. El miércoles 21 de octubre se prevé una mínima de 14° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 22, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, manteniendo la posibilidad de lluvias. El viernes 23, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 10° y máximas de 15°, y lluvias moderadas que podrían afectar la región.

Finalmente, el fin de semana se presentará con temperaturas más frescas, con mínimas de 9° y máximas de 19°, y algunas nubes en el cielo. Es recomendable estar atentos a los cambios en el clima y prepararse para las lluvias que se anticipan en los próximos días.