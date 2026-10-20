Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes rotas, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 4 m/s. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. El miércoles 21 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 30°, con cielo cubierto. El jueves 22 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 32°, también con cielo cubierto. Para el viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 24 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 25 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras nuevamente.