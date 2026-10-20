Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el este-sureste y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con un aumento gradual de las temperaturas. Para el miércoles 21 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 30°, con cielo mayormente nublado. El jueves 22 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 32°, también con nubes cubriendo el cielo. Para el viernes 23 de octubre, se espera un leve descenso, con mínimas de 12° y máximas de 20°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el fin de semana se prevé que las temperaturas se mantengan frescas, con mínimas de 11° y máximas de 16° el sábado 24 de octubre, y mínimas de 11° y máximas de 16° el domingo 25 de octubre, con lluvias ligeras.