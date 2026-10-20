Investigador del CONICET recibe distinción por proyecto de reciclaje de baterías de litio

FOTO: Martín Negri, ganador de la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría Senior. (Crédito: CONICET)

Martín Negri, investigador del CONICET, recibió la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría Senior por su proyecto de reciclaje de baterías de ion-litio (LIBs). Este reconocimiento, otorgado en septiembre de 2026, fue organizado por el CONICET y el Institut français d'Argentine con el apoyo de TotalEnergies Argentina.

El proyecto busca recuperar metales valiosos como litio, níquel, cobalto, manganeso y aluminio de baterías gastadas, contribuyendo así a la economía circular. Negri dirige el Laboratorio de Materiales Compuestos y Energía (LAMCE) en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), en colaboración con el Laboratorio de Polímeros (LP) del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono (CHIDECAR).

"Es fundamental recuperar elementos de alta demanda que pueden ser reutilizados en la producción de nuevas baterías y otros sectores, como semiconductores y medicina", afirmó Negri. El reciclaje de baterías de automóviles, que pueden contener metales de alta demanda, se vuelve crucial para reducir el impacto ambiental.

El proceso de reciclaje comienza con la neutralización de la carga eléctrica de las baterías para evitar explosiones, seguido de la trituración y separación de componentes internos. Luego, se aplican procesos químicos para obtener soluciones acuosas con los metales disueltos. Negri explicó que se utilizan cápsulas poliméricas, diseñadas para captar sales específicas, fabricadas con biopolímeros que son amigables con el medio ambiente.

El equipo ya ha aplicado la metodología con éxito en baterías de celulares y planea avanzar hacia baterías de automóviles, en diálogo con una empresa automotriz. Además de su impacto económico y ambiental, el proyecto busca generar un efecto social al colaborar con recicladores urbanos y transferir conocimientos generados por la investigación.