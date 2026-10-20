Neurociencia moderna redescubre ideas sorprendentes de Freud de hace 130 años

¿Qué pasaría si el cerebro humano operara de maneras que Sigmund Freud comenzó a describir hace más de 130 años? Un nuevo análisis científico sugiere que algunas de sus ideas sobre la mente comparten similitudes sorprendentes con una de las teorías más influyentes en la neurociencia moderna.

Publicado en la revista científica Entropy, el estudio explora las conexiones entre las teorías originales de Freud, los desarrollos posteriores en el psicoanálisis y un enfoque moderno de la investigación cerebral conocido como el paradigma de la predicción.

Este enfoque describe al cerebro como una máquina de predicción. En lugar de simplemente responder a la información del mundo exterior, el cerebro anticipa constantemente lo que sucederá a continuación. Luego, compara esas expectativas con la información sensorial que recibe y trabaja para reducir las diferencias entre lo que predijo y lo que realmente ocurrió.

Los científicos creen que este proceso continuo desempeña un papel central en cómo las personas perciben su entorno, toman decisiones, se comportan y regulan sus emociones.

Los investigadores Erik Stänicke, Bendik Hovet y Line Indrevoll Stänicke, junto a sus colegas, argumentan que esta comprensión moderna de la función cerebral tiene importantes paralelismos con las ideas que los psicoanalistas han desarrollado durante más de un siglo.

"Durante más de 130 años, el psicoanálisis ha desarrollado teorías psicológicas sobre cómo ocurren las predicciones a nivel subjetivo, que la neuropsicología cognitiva ahora estudia a nivel fisiológico", explicaron los investigadores.

Conexiones entre las ideas de Freud y el cerebro predictivo

A pesar de que la neurociencia y el psicoanálisis abordan la mente de manera diferente, los investigadores sugieren que ambos pueden estar describiendo procesos relacionados.

La neurociencia examina los mecanismos físicos detrás del pensamiento y el comportamiento, utilizando modelos matemáticos para explicar cómo el cerebro procesa la información. El psicoanálisis, que surgió del trabajo de Freud, se centra más en los procesos mentales inconscientes, las experiencias emocionales y las formas en que las relaciones pasadas influyen en el comportamiento presente.

En otras palabras, un campo investiga lo que sucede dentro del cerebro, mientras que el otro explora cómo esos procesos son experimentados por el individuo.

Una conexión particularmente interesante involucra el concepto psicoanalítico de proyección y el concepto neurocientífico de predicción. En psicoanálisis, la proyección implica atribuir sentimientos, intenciones o cualidades a otra persona. Los investigadores sugieren que esto se asemeja a cómo el cerebro utiliza expectativas aprendidas previamente para interpretar nuevas experiencias.

"Cuando atribuimos cualidades, intenciones o sentimientos a otras personas, nuestro cerebro da forma a nuestra experiencia del mundo de acuerdo con expectativas establecidas", afirmó Stänicke.

Por ejemplo, alguien que ha experimentado repetidamente el rechazo puede volverse especialmente sensible a señales de que otras personas lo están rechazando. Incluso un comentario ambiguo o una expresión facial podrían interpretarse negativamente porque las experiencias pasadas han moldeado lo que la persona espera.

Con el tiempo, estas expectativas pueden influir en cómo alguien se enfrenta a situaciones desconocidas y forma nuevas relaciones.

"Esto corresponde a la distinción neurocientífica entre cambiar las propias predicciones, la inferencia perceptual, y el intento de hacer que el mundo se ajuste a ellas, es decir, la inferencia activa".

La inferencia perceptual se refiere a la forma en que el cerebro interpreta la información sensorial y actualiza sus expectativas en respuesta. La inferencia activa, por el contrario, implica tomar acciones que ayudan a alinear las experiencias con las predicciones o reducir la incertidumbre.

Juntas, estas ideas ayudan a explicar por qué las personas no siempre experimentan el mundo tal como es objetivamente. Sus expectativas pueden influir en lo que notan, cómo interpretan los eventos y cómo responden.

Por qué el cerebro se aferra a expectativas negativas

Los investigadores creen que las similitudes entre las ideas de Freud y la neurociencia moderna podrían ofrecer valiosas perspectivas sobre los trastornos de salud mental, especialmente aquellos que involucran patrones de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados.

Ambos enfoques retratan la mente como constantemente en busca de estabilidad y predictibilidad. Esta tendencia está relacionada con la homeostasis, el proceso mediante el cual un sistema mantiene un estado interno relativamente estable.

En el modelo del cerebro predictivo, reducir la incertidumbre es una parte importante de mantener esa estabilidad. El cerebro se basa en expectativas familiares para hacer que el mundo sea más fácil de entender, incluso cuando esas expectativas son inexactas o ya no son útiles.

"Los psicoanalistas se refieren a la tendencia en la mente a recrear patrones relacionales familiares, incluso cuando estos son poco adaptativos", señala Stänicke.

Esto podría ayudar a explicar por qué las personas a veces repiten patrones dañinos en las relaciones o continúan interpretando situaciones negativamente a pesar de la evidencia que desafía sus suposiciones.

"Síntomas rígidos y persistentes, como ideas paranoides o una voz crítica internalizada, pueden ser modelos de predicción estables pero poco flexibles", agrega Stänicke.

Por ejemplo, puede haber personas que automáticamente esperan críticas, rechazo o hostilidad de los demás, y por lo tanto interpretan situaciones a través de este filtro, a pesar de que la realidad no lo justifique.

Dichas expectativas pueden volverse profundamente arraigadas porque hacen que las experiencias se sientan familiares y predecibles. Incluso cuando la interpretación resultante es distorsionada, mantener un modelo mental establecido puede parecer menos incierto que cambiarlo.

Según Stänicke, esto ofrece una posible explicación de por qué algunos síntomas psicológicos pueden persistir durante años y por qué cambiar patrones de pensamiento y comportamiento arraigados a menudo requiere un tiempo considerable.

La conexión es particularmente interesante porque sugiere que algunas dificultades de salud mental pueden involucrar más que creencias mantenidas conscientemente. También pueden reflejar expectativas profundamente aprendidas que moldean automáticamente las respuestas emocionales y las interacciones con los demás.

Cómo la psicoterapia podría ayudar a cambiar patrones profundamente arraigados

Los investigadores también destacan una distinción importante entre lo que las personas creen conscientemente y lo que han aprendido a través de la experiencia.

"Además, ambos modelos nos brindan información sobre cómo partes de nuestras expectativas sobre el mundo exterior no solo están ancladas cognitivamente, sino en la memoria procedural que se expresa en formas relacionales de ser", afirma.

La memoria procedural es un tipo de memoria a largo plazo involucrada en hábitos y habilidades aprendidas. Permite a las personas realizar acciones familiares sin pensar conscientemente en cada paso.

En el contexto de las relaciones, los investigadores sugieren que una forma similar de aprendizaje podría ayudar a explicar por qué ciertas reacciones emocionales y patrones de interacción se vuelven automáticos.

Alguien podría entender intelectualmente que otras personas no son necesariamente hostiles o críticas, por ejemplo, pero aún así responder instintivamente como si el rechazo fuera inevitable.

Estas expectativas no son simplemente pensamientos que pueden cambiarse mediante el razonamiento. También pueden estar incrustadas en formas habituales de reaccionar ante las personas y navegar por las relaciones.

Esta distinción puede ayudar a explicar por qué la psicoterapia a veces necesita abordar las relaciones personales y las experiencias emocionales en lugar de centrarse solo en los pensamientos conscientes.

"Por lo tanto, la psicoterapia a veces tiene que trabajar relacionalmente. Por ejemplo, nuevas experiencias en la relación entre el terapeuta y el paciente pueden ayudar gradualmente a cambiar patrones relacionales arraigados".

A través de experiencias repetidas que desafían expectativas familiares, los pacientes pueden desarrollar gradualmente formas diferentes de interpretar situaciones y relacionarse con otras personas.

Uniendo el psicoanálisis de Freud y la neurociencia

Los investigadores argumentan que conectar el psicoanálisis con la teoría moderna del cerebro predictivo podría beneficiar a ambos campos.

La neurociencia puede proporcionar un marco biológico para comprender procesos que los psicoanalistas han descrito durante mucho tiempo a través de la experiencia subjetiva. Al mismo tiempo, las teorías psicoanalíticas pueden ofrecer explicaciones más detalladas sobre cómo se experimentan emocionalmente las expectativas, cómo se interpretan personalmente y cómo se expresan a través de las relaciones.

Las similitudes propuestas no establecen que las teorías más amplias de Freud fueran correctas. En cambio, sugieren que dos tradiciones muy diferentes de estudio de la mente pueden ofrecer formas complementarias de comprender algunos de los mismos procesos psicológicos.

Al examinar tanto los mecanismos físicos del cerebro como la experiencia interna del individuo, los investigadores esperan desarrollar una comprensión más completa del comportamiento humano y la salud mental.

"Unir estos dos campos puede abrir la puerta a una psicología más holística, en la que se incluyan tanto los mecanismos neurológicos como la experiencia subjetiva. De esta manera, podemos entender la subjetividad de una manera más científica".