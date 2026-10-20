Científicos ganan el Nobel 2026 por controlar células cerebrales con luz

El premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado a los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por su revolucionario trabajo en el control de células cerebrales mediante luz. Esta técnica, conocida como optogenética, ha transformado la neurociencia y ofrece nuevas esperanzas para el tratamiento de trastornos neurológicos y la restauración de la visión.

El origen de esta innovación se remonta a la investigación sobre una pequeña alga unicelular llamada Chlamydomonas, que tiene la capacidad de detectar luz gracias a una proteína llamada channelrhodopsin. Esta proteína, al ser expuesta a la luz, cambia de forma y permite el flujo de partículas cargadas, lo que envía señales dentro de la célula.

Peter Hegemann y Georg Nagel, investigadores en Alemania, se interesaron en comprender cómo esta alga percibe la luz. Descubrieron que el channelrhodopsin está integrado en la membrana celular del alga, donde su estructura permite que, al ser iluminado, se abra un canal que permite el ingreso de iones cargados, como el sodio, activando así la célula.

La clave para el Nobel radica en que los investigadores aplicaron este conocimiento a las neuronas. Al introducir channelrhodopsin en células nerviosas, lograron encenderlas simplemente iluminándolas. Esto se tradujo en el desarrollo de la optogenética, una herramienta poderosa para investigar el funcionamiento del cerebro.

La técnica permite a los científicos activar grupos específicos de células nerviosas, lo que les ayuda a entender su función en procesos como la memoria, el sueño y el movimiento. En experimentos previos, como uno realizado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se demostró que al activar ciertas neuronas en el cerebro de ratones, se podía reactivar un recuerdo de miedo, evidenciando la capacidad de la optogenética para manipular la memoria.

Además de su aplicación en la investigación, la optogenética está siendo explorada como un tratamiento potencial para condiciones neurológicas. Actualmente, se realizan ensayos clínicos para utilizar esta técnica en pacientes con degeneración retinal, donde se introducen proteínas sensibles a la luz en las células nerviosas restantes en la retina, permitiendo que estas respondan a la luz y restauren parcialmente la visión.

El premio Nobel 2026 destaca la importancia de la curiosidad científica y cómo una pregunta aparentemente trivial sobre el comportamiento de un organismo unicelular puede llevar a avances significativos en la medicina y la comprensión del cerebro humano. La investigación sobre Chlamydomonas no solo proporciona respuestas sobre cómo los organismos perciben su entorno, sino que también abre nuevas vías para abordar problemas complejos en la salud humana.