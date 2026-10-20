Rosario bajo un cielo gris: qué dice el pronóstico para este martes
La jornada comenzó con 12°C y una máxima prevista de 23°C. El miércoles habrá mayor estabilidad, mientras que para el jueves se anticipan precipitaciones y temperaturas de entre 17°C y 21°C.
20/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.
Rosario amaneció este martes con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12°C. La humedad se ubicó en 77%, con viento del sector a 14 km/h y una baja probabilidad de precipitaciones.
Durante la jornada se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 23°C. El cielo continuará mayormente nublado y las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias significativas previstas.
Para los próximos días, el miércoles se presentará parcialmente soleado, con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C. El jueves, en tanto, se espera un descenso de la temperatura, con lluvias y registros de entre 17°C y 21°C.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este martes? Se espera cielo mayormente nublado y una temperatura de 12°C.
¿Cuál será la temperatura máxima del día? La temperatura máxima esperada es de 23°C.
¿Cómo será el clima el miércoles? El miércoles se presentará parcialmente soleado, con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C.
¿Qué condiciones se anticipan para el jueves? Se espera un descenso de la temperatura, con lluvias y registros entre 17°C y 21°C.
¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual se ubica en 77%.