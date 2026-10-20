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Rosario bajo un cielo gris: qué dice el pronóstico para este martes

La jornada comenzó con 12°C y una máxima prevista de 23°C. El miércoles habrá mayor estabilidad, mientras que para el jueves se anticipan precipitaciones y temperaturas de entre 17°C y 21°C.

20/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario

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Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

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Rosario amaneció este martes con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12°C. La humedad se ubicó en 77%, con viento del sector a 14 km/h y una baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la jornada se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 23°C. El cielo continuará mayormente nublado y las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias significativas previstas.

Para los próximos días, el miércoles se presentará parcialmente soleado, con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C. El jueves, en tanto, se espera un descenso de la temperatura, con lluvias y registros de entre 17°C y 21°C.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este martes? Se espera cielo mayormente nublado y una temperatura de 12°C.

¿Cuál será la temperatura máxima del día? La temperatura máxima esperada es de 23°C.

¿Cómo será el clima el miércoles? El miércoles se presentará parcialmente soleado, con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C.

¿Qué condiciones se anticipan para el jueves? Se espera un descenso de la temperatura, con lluvias y registros entre 17°C y 21°C.

¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual se ubica en 77%.

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