Rosario bajo un cielo gris: qué dice el pronóstico para este martes

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

Rosario amaneció este martes con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12°C. La humedad se ubicó en 77%, con viento del sector a 14 km/h y una baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la jornada se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 23°C. El cielo continuará mayormente nublado y las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias significativas previstas.

Para los próximos días, el miércoles se presentará parcialmente soleado, con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C. El jueves, en tanto, se espera un descenso de la temperatura, con lluvias y registros de entre 17°C y 21°C.