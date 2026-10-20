Blackwall alcanza una valoración de $2.2B tras recaudar $100M para combatir el tráfico web

Blackwall, una empresa con sede en Estonia dedicada a la seguridad del tráfico web, anunció el martes que recaudó $100 millones a una valoración de $2.2 mil millones. La compañía desarrolla productos que ayudan a los sitios web a lidiar con el creciente volumen de tráfico de bots, especialmente de agentes de IA.

Esta ronda de financiamiento Serie C fue liderada por AVP, con la participación de inversores existentes como Dawn Capital, MMC Ventures y Tera Ventures. El presidente ejecutivo de Blackwall, Roi Carthy, comentó a TechCrunch que esta ronda de financiamiento cuadruplicó la valoración de la compañía desde su anterior recaudación en 2025.

En los últimos años, empresas de infraestructura web como Cloudflare, Akamai e Imperva han encontrado un espacio valioso pero complicado: están en la primera línea enfrentando ataques DDoS, scraping indiscriminado, granjas de bots, solicitudes maliciosas y, en estos días, incluso enjambres de agentes de IA que se descontrolan. Sin embargo, también es una oportunidad para ayudar a proveedores de hosting y sitios web a manejar todo el tráfico no deseado.

No obstante, Blackwall no busca competir directamente con los gigantes del sector. En lugar de vender su plataforma a los sitios web, la compañía utiliza un enfoque de "canal", trabajando con proveedores de servicios de hosting, servicios gestionados y proveedores de nube para entender sus necesidades y luego ofrecer un paquete de herramientas personalizables. Estos proveedores pueden, a su vez, ofrecer las herramientas de seguridad de Blackwall a sus propios clientes bajo su propia marca, manteniendo el control sobre esa relación.

Esta estrategia resulta beneficiosa para ambas partes. El cofundador y CEO Nikita Rozenberg afirmó que las empresas de hosting pueden mezclar y combinar componentes de seguridad para construir su propia solución según lo que deseen ofrecer a sus clientes finales, fijar precios y compartir una parte de los ingresos con Blackwall. Inicialmente, la compañía ofrece a sus clientes un nivel gratuito que muestra el tráfico y las amenazas que afectan su red, pero cobra por cualquier protección o herramienta para abordar dichas amenazas.

Además de brindar servicios como inteligencia de amenazas, gestión de certificados, protección contra DDoS y enrutamiento de tráfico, Blackwall examina el tráfico web de sus clientes para diferenciar a los visitantes reales y a los agentes de IA legítimos de los bots maliciosos y el tráfico disruptivo. Rozenberg explicó que la compañía utiliza técnicas como la huella digitalización digital para identificar el software que envía una solicitud —por ejemplo, Microsoft Office o Codex— para filtrar bots. También utiliza sus propios modelos de IA en los puntos finales de los clientes para analizar la intención y el comportamiento de las solicitudes entrantes, diferenciando entre agentes enviados por una persona para una solicitud real y un bot malicioso.

En los próximos años, Rozenberg prevé una gran oportunidad a medida que los agentes de IA comiencen a interactuar y realizar transacciones con sitios web en nombre de sus usuarios. Esto eventualmente requerirá sistemas para gestionar qué agentes obtienen acceso, en qué términos y cómo están autorizados a realizar pagos.

Blackwall no está sola en esta búsqueda de oportunidades. Cloudflare ha desarrollado su AI Crawl Control, que permite a los propietarios de sitios web permitir o bloquear crawlers de IA individuales, e incluso hay una opción para cobrarles por el acceso. Sin embargo, Rozenberg argumenta que la ventaja de Blackwall radica en permitir que los proveedores de hosting ofrezcan estos servicios de gestión de tráfico en lugar de ceder la relación con el cliente a otro proveedor de seguridad.

La empresa planea utilizar los fondos para expandir sus operaciones en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente, y desarrollar más herramientas de seguridad para proveedores de hosting, nube y servicios gestionados.