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El municipio advierte por la caída del consumo: "El comercio está golpeado"

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, señaló que la recaudación municipal cayó un 3% interanual y que el consumo comercial retrocedió cerca de un 10%.

20/10/2026 | 07:06Redacción Cadena 3 Rosario

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(Ilustrativa) Comercios calle San Luis.

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La recaudación municipal de Rosario cayó un 3% interanual entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, quien reconoció la preocupación del municipio por la evolución de los ingresos en un escenario marcado por la retracción del consumo.

“Es un descenso preocupante, por supuesto. Se mantuvo durante todo el año, salvo en marzo, cuando hubo un leve ascenso, pero después volvió a decrecer”, explicó el funcionario. Al analizar los motivos, mencionó “un contexto nacional, importaciones, cambios en la característica del consumidor”, aunque remarcó que “fundamentalmente ha caído el consumo”.

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Lopérgolo también se refirió a la situación de los comerciantes de la ciudad y señaló que el consumo en ese sector cayó cerca de un 10%. “Rosario tiene mucho comercio y necesita que trabajemos, que estemos cerca, que propongamos diferentes acciones y herramientas para acompañar en este momento al comercio de nuestra ciudad”, sostuvo.

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La caída de los ingresos municipales impacta en los recursos que la ciudad obtiene a través de distintos tributos, entre ellos el Derecho de Registro e Inspección, que pagan los comercios, y la Tasa General de Inmuebles. En ese marco, el funcionario reconoció que el comportamiento de la recaudación es una preocupación para el municipio, en un año en el que los ingresos mostraron una tendencia descendente, con una única mejora leve en marzo.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la recaudación municipal de Rosario? La recaudación municipal de Rosario cayó un 3% interanual entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

¿Quién lo informó? El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, fue quien lo señaló.

¿Cuándo se observó un leve ascenso en la recaudación? En marzo de 2026, aunque luego volvió a decrecer.

¿Dónde impacta la caída de ingresos municipales? Impacta en los recursos obtenidos a través de tributos como el Derecho de Registro e Inspección (Drei) y la Tasa General de Inmuebles.

¿Por qué es preocupante la situación según Lopérgolo? Porque el consumo ha caído, afectando a los comerciantes de la ciudad, que vieron una disminución del 10%.

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