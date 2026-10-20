El municipio advierte por la caída del consumo: "El comercio está golpeado"

La recaudación municipal de Rosario cayó un 3% interanual entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, quien reconoció la preocupación del municipio por la evolución de los ingresos en un escenario marcado por la retracción del consumo.

“Es un descenso preocupante, por supuesto. Se mantuvo durante todo el año, salvo en marzo, cuando hubo un leve ascenso, pero después volvió a decrecer”, explicó el funcionario. Al analizar los motivos, mencionó “un contexto nacional, importaciones, cambios en la característica del consumidor”, aunque remarcó que “fundamentalmente ha caído el consumo”.

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Lopérgolo también se refirió a la situación de los comerciantes de la ciudad y señaló que el consumo en ese sector cayó cerca de un 10%. “Rosario tiene mucho comercio y necesita que trabajemos, que estemos cerca, que propongamos diferentes acciones y herramientas para acompañar en este momento al comercio de nuestra ciudad”, sostuvo.

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??? EL MUNICIPIO DE ROSARIO ALERTÓ POR LA CAÍDA DEL CONSUMO: "EL COMERCIO ESTÁ GOLPEADO" La recaudación municipal de Rosario cayó un 3% interanual entre octubre de 2025 y octubre de 2026, mientras que el consumo en el sector comercial retrocedió cerca de un 10%. ?? Cadena 3 https://t.co/4l10JnF6Q4 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 20, 2026

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La caída de los ingresos municipales impacta en los recursos que la ciudad obtiene a través de distintos tributos, entre ellos el Derecho de Registro e Inspección, que pagan los comercios, y la Tasa General de Inmuebles. En ese marco, el funcionario reconoció que el comportamiento de la recaudación es una preocupación para el municipio, en un año en el que los ingresos mostraron una tendencia descendente, con una única mejora leve en marzo.

Informe de Fernando Carrafiello.