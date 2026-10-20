Exsubjefe policial en Sudáfrica permanecerá en prisión por acusaciones de delitos sexuales
Un tribunal en Sudáfrica decidió mantener en prisión al exsubjefe policial Shadrack Sibiya, acusado de violación y trata de personas. La decisión se basa en la protección de testigos y la gravedad de los delitos.
FOTO: Exsubjefe policial en Sudáfrica es acusado de delitos sexuales
JOHANNESBURGO (AP) — Un tribunal sudafricano le negó la libertad bajo fianza el martes a un exsubjefe policial acusado de delitos sexuales, ordenando retenerlo tras las rejas a espera de juicio.
El agente, Shadrack Sibiya, renunció al servicio policial a principios de este mes tras su arresto en septiembre. Está acusado de violar a una mujer de 18 años, trata de personas y captación sexual de una menor.
Además, hay acusaciones formuladas ante la comisión de investigación que indaga la criminalidad en la policía de que tiene vínculos con presuntos integrantes de redes criminales en el país. Sibiya niega las acusaciones.
El Tribunal de Magistrados de Randburg le negó la fianza el martes, al señalar que no había logrado presentar circunstancias excepcionales que justificaran su liberación y al coincidir con los fiscales en que su libertad supondría una amenaza para los testigos.
La policía afirma que la salida de Sibiya del servicio policial es una baja deshonrosa.
Sibiya es investigado por una comisión judicial que examina amplias acusaciones de corrupción dentro de la policía sudafricana y presuntos vínculos con las redes criminales del país.
Ante la comisión, Sibiya es acusado de mantener estrechos vínculos con miembros de redes criminales y de recibir de ellos grandes sumas de dinero en efectivo y regalos.
La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal indicó que pronto estarán listos para el juicio.
"Estamos conformes en que la evidencia que presentamos ante el tribunal es lo suficientemente buena, y por eso obtuvimos el fallo que obtuvimos hoy", declaró Kaizer Kganyago, portavoz de la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal.
Lectura rápida
¿Quién es Shadrack Sibiya?
Es un exsubjefe policial sudafricano acusado de delitos sexuales, incluyendo violación y trata de personas.
¿Qué decidió el tribunal?
El tribunal de Randburg le negó la libertad bajo fianza, manteniéndolo en prisión a espera de juicio.
¿Cuáles son las acusaciones contra él?
Está acusado de violar a una mujer de 18 años y de tener vínculos con redes criminales.
¿Qué dijo la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal?
Indicó que la evidencia presentada es suficiente para continuar con el juicio.
¿Por qué se considera una baja deshonrosa?
La policía sudafricana considera su renuncia debido a las acusaciones como un acto deshonroso.
[Fuente: AP]