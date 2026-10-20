Protestas en Brasil contra Meta por sesgo en campaña de Lula da Silva

Simpatizantes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llevaron a cabo una protesta frente a la sede de la empresa tecnológica Meta en São Paulo. El motivo de la manifestación es la supuesta interferencia en la campaña electoral para el balotaje presidencial que se celebrará el próximo domingo, favoreciendo al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Bajo el lema "Meta, no te metas en nuestra elección", diversas organizaciones sociales y sindicatos se concentraron en la avenida Faria Lima, donde expresaron su preocupación por las restricciones impuestas a los contenidos relacionados con Lula y el funcionamiento desigual de las herramientas de inteligencia artificial (IA) de la compañía estadounidense.

Los manifestantes argumentaron que la IA de Meta rechazaba la creación de contenidos a favor de Lula, mientras que sí permitía los relacionados con el candidato del Partido Liberal. Esta situación ha generado un fuerte rechazo entre los seguidores de Lula, quienes consideran que se está vulnerando la equidad en la contienda electoral.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha intervenido, otorgando a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que está garantizando un trato igualitario en la distribución de publicaciones y anuncios electorales para ambos candidatos. La situación se torna más grave, ya que el juez Marco Aurélio Bellizze ha incrementado la multa diaria por incumplimiento a un millón de reales, equivalentes a aproximadamente 185.000 dólares.

Esta medida se suma a la decisión del 15 de octubre, cuando el TSE ordenó a Meta no interferir en la difusión de contenidos político-electorales de ninguno de los candidatos durante la segunda vuelta electoral, programada para el 25 de octubre.

Las decisiones judiciales han surgido tras múltiples denuncias de la campaña de Lula, que ha reportado fallas en la difusión de sus publicaciones. Uno de los puntos más críticos de la controversia involucra a Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp, que permite generar textos e imágenes a partir de instrucciones de los usuarios.

Además, las denuncias incluyen la suspensión de perfiles, eliminación de publicaciones, caídas repentinas en el alcance y restricciones en las herramientas publicitarias. Según el diario Folha de São Paulo, comunicaciones internas de empleados de Meta sugieren que las cuentas de Lula habrían estado sujetas a limitaciones en comparación con las de su adversario, alimentando las dudas sobre la imparcialidad de los sistemas de distribución de contenido.

Meta ha negado favorecer a un candidato, afirmando que sus sistemas no categorizan ni distribuyen publicaciones según la ideología política. Sin embargo, la compañía reconoció que la cuenta publicitaria de la campaña de Lula fue desactivada por error durante más de una hora el 23 de septiembre y atribuyó otros inconvenientes a fallas técnicas.

Respecto a Meta AI, la empresa admitió haber experimentado deficiencias en sus mecanismos de protección que permitieron la generación de materiales favorables a Flávio Bolsonaro, aunque descartó cualquier sesgo político en el proceso.

Las organizaciones que convocaron a la protesta han exigido transparencia en las decisiones de moderación, la creación de canales de impugnación para los usuarios afectados y la preservación de registros que permitan auditar la distribución de contenidos. También pidieron acciones contra el "shadowban", que reduce el alcance de las publicaciones sin notificación clara, y solicitan que las autoridades electorales, el Ministerio Público y la sociedad civil puedan examinar las prácticas de la plataforma.