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El secretario de Defensa de EE.UU. se reunió con Netanyahu en Israel tras apoyo de Trump

La reunión entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Benjamin Netanyahu se llevó a cabo un día después de que Donald Trump manifestara su respaldo al primer ministro israelí en el marco electoral.

20/10/2026 | 09:46Redacción Cadena 3

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

FOTO: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llevó a cabo una visita a Israel donde se reunió el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según reportó este martes el Canal 12 de noticias de Israel.

Este encuentro se produjo un día después de que el presidente Donald Trump expresara públicamente su apoyo a Netanyahu de cara a las próximas elecciones. La reunión tuvo lugar en una base militar ubicada en el sur de Israel, según indicó la Radio del Ejército israelí. Hasta el momento, la oficina de Netanyahu no ha emitido comentarios sobre la visita.

Desde el Pentágono, la visita no fue anunciada previamente y la oficina de Hegseth se abstuvo de realizar comentarios iniciales al respecto. Sin embargo, Hegseth utilizó su cuenta en X para informar que había visitado a tropas estadounidenses bajo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) y compartió fotografías de la actividad. En su publicación, expresó: "Como siempre, ha sido un honor visitar hoy a nuestros combatientes de @CENTCOM. Lo mejor de nuestro país, en una misión histórica. Que Dios los acompañe".

La visita se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, junto a conversaciones entre Estados Unidos e Israel sobre la posibilidad de reanudar operaciones militares contra Irán. Recientemente, Trump afirmó que "No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre".

Lectura rápida

¿Quién se reunió en Israel?
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

¿Cuándo ocurrió la reunión?
La reunión se llevó a cabo el lunes, un día después del apoyo público de Trump a Netanyahu.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro?
El encuentro se realizó en una base militar en el sur de Israel.

¿Qué declaró Trump sobre Irán?
Trump afirmó que no habrá ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

¿Cuál es el contexto de la visita?
La visita se da en un clima de tensiones entre Washington y Teherán, y posibles operaciones militares contra Irán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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