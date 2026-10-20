El secretario de Defensa de EE.UU. se reunió con Netanyahu en Israel tras apoyo de Trump

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llevó a cabo una visita a Israel donde se reunió el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según reportó este martes el Canal 12 de noticias de Israel.

Este encuentro se produjo un día después de que el presidente Donald Trump expresara públicamente su apoyo a Netanyahu de cara a las próximas elecciones. La reunión tuvo lugar en una base militar ubicada en el sur de Israel, según indicó la Radio del Ejército israelí. Hasta el momento, la oficina de Netanyahu no ha emitido comentarios sobre la visita.

Desde el Pentágono, la visita no fue anunciada previamente y la oficina de Hegseth se abstuvo de realizar comentarios iniciales al respecto. Sin embargo, Hegseth utilizó su cuenta en X para informar que había visitado a tropas estadounidenses bajo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) y compartió fotografías de la actividad. En su publicación, expresó: "Como siempre, ha sido un honor visitar hoy a nuestros combatientes de @CENTCOM. Lo mejor de nuestro país, en una misión histórica. Que Dios los acompañe".

La visita se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, junto a conversaciones entre Estados Unidos e Israel sobre la posibilidad de reanudar operaciones militares contra Irán. Recientemente, Trump afirmó que "No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre".