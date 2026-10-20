Desgarrador relato de la madre de Dana: "Le pido a Dios que me la devuelva"

Una joven de 19 años identificada como Dana se encuentra en estado desesperante tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada de este martes en la zona de barrio Villa La Tela, en el sector oeste de la ciudad de Córdoba.

La víctima, que reside en la provincia de Salta y tenía previsto emprender el viaje de regreso a su hogar esta misma noche, permanece internada en el Hospital de Urgencias con pronóstico reservado.

En un estremecedor relato en diálogo con Cadena 3, Valeria, la madre de la víctima, reconstruyó la secuencia del ataque.

"Ella salió anoche con unos amigos a tomar algo porque vive en Salta y hoy viajaba. Iban en un auto cuando se bajaron en una esquina. Unos chicos que estaban ahí dijeron que los iban a robar, uno de los amigos de mi hija se bajó a pelear y otro empezó a disparar. Mi hija estaba en el asiento del acompañante y recibió el tiro en la cabeza", detalló.

Tras el impacto, la joven fue trasladada de urgencia en primera instancia al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, donde fue estabilizada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, y posteriormente derivada al Hospital de Urgencias de la capital provincial.

Actualmente, el cuadro de salud es crítico debido a las severas lesiones sufridas. "Mi hija está luchando por su vida porque está muy complicada, tiene un daño muy grande en el cerebro. Lo único que le pido a Dios es que me la devuelva, nada más", expresó su madre entre lágrimas.

En el lugar del hecho trabaja personal de la Policía de Córdoba y la fiscalía de turno para identificar a los autores de los disparos.