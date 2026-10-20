FOTO: Osteoporosis: claves para cuidar la salud de los huesos a lo largo de la vida

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- La osteoporosis se define como una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este martes se conmemora su Día Mundial bajo el lema "Construye, protege y fortalece tus huesos para toda la vida".

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas señala que el 20 de octubre de 1996, la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y concienciar a la población sobre su diagnóstico y tratamiento, dando inicio al Día Mundial de la Osteoporosis.

La campaña de 2026 resalta la importancia de la salud ósea a lo largo de toda la vida, desde el fortalecimiento de los huesos durante la infancia hasta su mantenimiento en la edad adulta y la protección frente a la osteoporosis y la prevención de fracturas en etapas posteriores. Cada etapa de la vida es fundamental.

Se estima que uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años son propensos a sufrir una fractura osteoporótica. Las fracturas más comunes ocurren en la columna vertebral, la muñeca y la cadera. Actualmente, esta enfermedad puede prevenirse, diagnosticarse y controlarse.

Síntomas

En las etapas iniciales de la pérdida de masa ósea, generalmente no aparecen síntomas. Sin embargo, cuando la osteoporosis debilita los huesos, pueden presentarse síntomas de fractura, tales como:

Dolor de espalda, causado por una fractura o colapso de un hueso en la columna vertebral.

Pérdida de estatura con el tiempo.

Postura encorvada.

Fracturas que ocurren con mucha más facilidad de lo esperado.

Existen varios factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar osteoporosis, incluyendo edad, raza, estilo de vida, afecciones médicas y tratamientos. Algunos factores de riesgo son:

Sexo. Las mujeres son mucho más propensas a padecer osteoporosis que los hombres.

Las mujeres son mucho más propensas a padecer osteoporosis que los hombres. Edad. Cuanto mayor es la persona, mayor es el riesgo de osteoporosis.

Cuanto mayor es la persona, mayor es el riesgo de osteoporosis. Raza. Se tiene más riesgo si la persona es de piel blanca o de ascendencia asiática.

Se tiene más riesgo si la persona es de piel blanca o de ascendencia asiática. Antecedentes familiares. Si un familiar cercano tiene osteoporosis, el riesgo aumenta, especialmente si se ha sufrido una fractura de cadera.

En cuanto a los factores alimenticios, la osteoporosis es más probable en personas con bajo consumo de calcio, ya que la falta de este mineral a lo largo de la vida juega un papel clave en la aparición de la enfermedad. Una dieta baja en calcio contribuye a una menor densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas.

Cómo mejorar la salud de los huesos

Independientemente de la edad, existen medidas que se pueden adoptar para mejorar la salud ósea:

Dieta equilibrada rica en calcio y proteínas , junto con la práctica regular de ejercicios de carga y fortalecimiento muscular y la adopción de hábitos de vida saludables. Fuentes de calcio incluyen productos lácteos, salmón, sardinas, atún y productos de soja como el tofu.

, junto con la práctica regular de ejercicios de carga y fortalecimiento muscular y la adopción de hábitos de vida saludables. Fuentes de calcio incluyen productos lácteos, salmón, sardinas, atún y productos de soja como el tofu. Consumo adecuado de vitamina D , ya que ayuda al organismo a absorber el calcio. Fuentes incluyen pescados grasos y alimentos fortificados como leche y cereales. La luz solar también contribuye a la producción de vitamina D.

, ya que ayuda al organismo a absorber el calcio. Fuentes incluyen pescados grasos y alimentos fortificados como leche y cereales. La luz solar también contribuye a la producción de vitamina D. Actividad física . Ejercicios que soportan el peso corporal, como caminar, correr, bailar, subir escaleras, jugar al fútbol o al tenis, ayudan a fortalecer los huesos y ralentizar la pérdida ósea.

. Ejercicios que soportan el peso corporal, como caminar, correr, bailar, subir escaleras, jugar al fútbol o al tenis, ayudan a fortalecer los huesos y ralentizar la pérdida ósea. Evitar tabaco y consumo excesivo de alcohol.

Agencia NA