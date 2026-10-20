FOTO: Detienen a un joven tras la muerte de otro menor en un partido de fútbol en Villa Pueyrredón

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – Un adolescente de 16 años fue detenido en el barrio porteño Villa Pueyrredón, acusado de haber matado a otro menor durante un partido de fútbol en una plaza.

Personal de la Comisaría Vecinal 12B de la Policía de la Ciudad se dirigió a la calle Condarco al 5200 por un menor de 16 años que se encontraba herido con un arma de fuego.

Ante la gravedad del hecho, se convocó al SAME, que constató el fallecimiento del adolescente en el lugar, identificado como Enzo Patricio V., confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Según los primeros testimonios recabados, los menores se encontraban en la plaza jugando al fútbol cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego que se disparó de manera accidental.

El arma fue secuestrada, mientras que el imputado fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Justicia. Interviene el Juzgado Nacional de Menores N°1, a cargo del doctor Von Leers.