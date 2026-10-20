El sacrificio: un thriller psicológico que explora los secretos del pasado

David Lund, un programador de 36 años, vive atrapado en la soledad y la incertidumbre. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Florence Tapper, una abogada defensora recién divorciada. Sin embargo, la verdadera trama comienza cuando recibe un email de una desconocida que dice tener información crucial sobre su infancia, un periodo que él no puede recordar. La misteriosa Paulina, hija de un poderoso empresario, se convierte en el centro de un enigma que lo arrastra a un juego peligroso.

La desaparición de Paulina tras su primer contacto convierte a David en el principal sospechoso de un crimen que no comprende. La policía lo acosa, y el peligro se cierne sobre él y sobre aquellos que ama. En este contexto, la colaboración con Florence se vuelve esencial. Juntos, intentan desentrañar la conexión entre el pasado de David y los oscuros secretos que parecen estar saliendo a la luz.

El libro, titulado El sacrificio, se inscribe en el género de la novela negra, combinando elementos de intriga y terror. La obra, publicada por PLANETA en 2026, se presenta como un thriller psicológico que invita a la reflexión sobre la memoria y las sombras del pasado. La narrativa de David Lund no solo es un viaje hacia la verdad, sino también una exploración de cómo los secretos familiares pueden afectar la vida de las personas.

La relevancia de El sacrificio en la actualidad radica en su capacidad para conectar con el lector a través de temas universales como la búsqueda de la identidad y el enfrentamiento con el pasado. En un mundo donde la información y la desinformación se entrelazan, la historia de David y Florence resuena con la incertidumbre de nuestra propia realidad.

En conclusión, El sacrificio no es solo un relato de misterio, sino una reflexión sobre cómo los ecos del pasado pueden influir en el presente. La obra promete mantener al lector al borde de su asiento, mientras se adentra en un laberinto de secretos y revelaciones.

| **Editorial** | **PLANETA** | |---------------|-------------| | **Género** | **Novela negra, intriga, terror** | | **Año de edición** | **2026** | | **ISBN** | **9788408315841** | | **Idioma** | **Español** |