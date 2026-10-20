Familia, ¿contamos nuestra historia? Un viaje a través de recuerdos compartidos

Familia, ¿contamos nuestra historia? es más que un simple libro; es un cuaderno interactivo diseñado para que cada miembro de la familia participe en la creación de un legado. Con un enfoque en la interacción familiar, este libro ofrece una serie de preguntas divertidas e inesperadas que invitan a la reflexión y a la conversación. Cada página está pensada para que los recuerdos fluyan y se compartan, convirtiendo la experiencia en un momento de unión.

Además de las preguntas, el libro proporciona espacio para que cada integrante se presente, lo que permite que las nuevas generaciones conozcan a sus antepasados de una manera más personal. También hay páginas dedicadas a pegar fotografías, escribir datos curiosos, tradiciones familiares y recetas que han pasado de generación en generación. Todo esto contribuye a la creación de un árbol genealógico que no solo documenta la historia familiar, sino que también la celebra.

Publicada por Plaza & Janés en 2026, esta obra se enmarca dentro del género de lecturas complementarias, lo que la hace ideal para ser utilizada en contextos educativos o como una actividad familiar. En un mundo donde la tecnología a menudo desplaza las interacciones cara a cara, este libro se presenta como una herramienta valiosa para fomentar la comunicación y el entendimiento entre generaciones.

La relevancia de este libro en la actualidad radica en su capacidad para unir a las familias en un ejercicio de memoria colectiva. En tiempos en los que la historia personal puede perderse fácilmente, Familia, ¿contamos nuestra historia? se convierte en un refugio donde los recuerdos pueden ser atesorados y compartidos. Al final, cada página completada es un paso más hacia la construcción de un legado familiar que perdurará en el tiempo.

Ficha del libro: