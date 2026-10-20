Greg Heffley enfrenta a los matones en "Diario de Greg 21: Montando un pollo"

En el universo de la literatura infantil, pocos personajes han logrado conectar con los jóvenes lectores como Greg Heffley. En su más reciente entrega, "Diario de Greg 21: Montando un pollo", el protagonista se enfrenta a un nuevo desafío que pone a prueba su ingenio y valentía en los pasillos de la secundaria.

La historia comienza con Greg consciente de que la vida escolar es un verdadero campo de batalla. Con un carpesano repleto de información sobre los matones más temidos de su instituto, ha desarrollado estrategias de evasión que ha aprendido a lo largo de sus experiencias. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando su carpeta cae en manos equivocadas, lo que desencadena una serie de eventos que lo llevan al borde del colapso.

La trama se intensifica cuando Greg se da cuenta de que los matones podrían descubrir sus secretos más oscuros. La pregunta que todos se hacen es: ¿podrá Greg encontrar la manera de protegerse antes de que sea demasiado tarde? Este dilema no solo refleja las inseguridades de la adolescencia, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre la amistad, la valentía y la importancia de ser uno mismo.

El estilo de Jeff Kinney, autor de la serie, continúa siendo un referente en la literatura juvenil. Su habilidad para mezclar humor con situaciones cotidianas hace que cada página sea una invitación a la risa y la reflexión. Este nuevo libro, recomendado para lectores a partir de 7 años, no solo entretiene, sino que también ofrece lecciones valiosas sobre la vida en la escuela.

"Diario de Greg 21: Montando un pollo" se suma a una serie que ha sabido mantenerse vigente a lo largo de los años, resonando con nuevas generaciones de lectores. La combinación de ilustraciones y texto hace que la lectura sea accesible y atractiva, convirtiendo a Greg Heffley en un compañero inseparable para muchos niños y niñas.

En un mundo donde las dinámicas escolares pueden ser complicadas, la historia de Greg nos recuerda que, aunque a veces nos sintamos acorralados, siempre hay una salida. Este libro es una excelente opción para aquellos que buscan una lectura divertida y reflexiva.

| Editorial | Género | Año de edición | ISBN | Idioma | |-----------|-------------------|----------------|---------------|---------| | MOLINO | Infantil y juvenil | 2026 | 9788427255951 | Español |