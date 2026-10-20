Las pruebas del tarot: un juego de traiciones y secretos en un mundo de fantasía

Las pruebas del tarot es una novela que sumerge al lector en un mundo de fantasía y ciencia ficción, donde la intriga y la traición son parte del juego. La historia sigue a Kestrel, una joven que ha dedicado su vida a prepararse para competir en las temidas Pruebas del Tarot. Este torneo no es solo un desafío físico, sino un laberinto de alianzas y engaños que pone a prueba no solo las habilidades de los participantes, sino también su lealtad y su capacidad de sobrevivir.

El legado de Kestrel es pesado; su madre, una campeona anterior, pagó el precio más alto por su victoria: la vida. Ejecutada por una supuesta traición, su historia se convierte en el motor que impulsa a Kestrel a buscar la verdad detrás de la muerte de su madre. En este contexto, la protagonista debe enfrentarse a sus propios demonios y a un entorno hostil donde cada movimiento puede ser observado y cada decisión, fatal.

Las Pruebas del Tarot no son solo un torneo, sino un escenario donde la traición se convierte en una certeza. Kestrel debe aprender a dominar sus nuevos poderes y a navegar por un juego de alianzas que puede cambiar en un instante. La búsqueda de la verdad se entrelaza con la necesidad de sobrevivir, lo que añade una capa de tensión a la narrativa. La autora, con un estilo ágil y envolvente, logra mantener al lector al borde de su asiento, preguntándose quién es realmente amigo y quién es enemigo.

Publicada por Plaza & Janés en 2026, esta obra se presenta como una lectura imprescindible para los amantes de la fantasía contemporánea. La combinación de un mundo bien construido, personajes complejos y una trama llena de giros inesperados hace que Las pruebas del tarot sea relevante en un momento donde las historias de empoderamiento y lucha por la verdad resuenan con fuerza. La novela invita a reflexionar sobre el costo de la ambición y la búsqueda de justicia en un mundo donde la lealtad es un recurso escaso.

En definitiva, Las pruebas del tarot es más que una simple historia de aventuras; es un viaje emocional que desafía al lector a cuestionar sus propias creencias sobre la verdad y la traición.

| **Ficha del libro** | | |---------------------------|-----------------------------| | **Género** | Fantástica, ciencia ficción | | **Editorial** | PLAZA & JANÉS | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9788401037917 | | **ISBN digital** | 9788401037924 | | **Idioma** | Español |