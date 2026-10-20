Boca se prepara para la remontada ante Vasco da Gama en el Maracaná
El "Xeneize" buscará dar vuelta la serie en el Maracaná para meterse en la final de la Copa Sudamericana.
FOTO: El mundo Boca le prende velas a Paredes.
Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- Boca Juniors se alista para enfrentar este martes a Vasco da Gama en Brasil, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la meta de revertir una serie que comenzó de manera complicada.
En el arco, el elegido será el colombiano Álvaro Montero, quien intentará mantener la esperanza del equipo "Xeneize" en el emblemático estadio Maracaná.
La defensa estará conformada por los cuatro jugadores que más han sido utilizados en esa línea durante el semestre. El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena optará por Leandro Lozano y Lautaro Blanco como laterales, mientras que Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera se encargarán de la zaga central.
En el centro del campo, surge la gran duda, ya que no está confirmado si el capitán y figura del equipo, Leandro Paredes, podrá participar debido a un desgarro que sufrió hace apenas 11 días. Si no puede jugar, su lugar sería ocupado por Rodrigo Battaglia. Los otros jugadores en el medio serán Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.
En el ataque, el uruguayo Miguel Merentiel y el joven Leonel Flores, que se ha destacado en el semestre, tienen asegurada su presencia. Solo queda definir si estarán acompañados por Alan Velasco o el colombiano Sebastián Villa.
La posible formación de Boca para visitar a Vasco da Gama es la siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lectura rápida
¿Qué equipo enfrenta Boca?
Boca se enfrentará a Vasco da Gama en Brasil.
¿Cuándo es el partido?
El partido se jugará este martes.
¿Cuál es la situación de Leandro Paredes?
Leandro Paredes es duda por un desgarro y podría ser reemplazado por Rodrigo Battaglia.
¿Quién es el director técnico de Boca?
El director técnico es Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.
¿Cuál es la formación probable de Boca?
La formación incluye a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, y otros.
[Fuente: Noticias Argentinas]