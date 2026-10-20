Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para este martes 20 de octubre se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. En este momento, la temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 58%, lo que contribuye a un ambiente confortable para disfrutar del día.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a 0.45 m/s desde el oeste, lo que permite una buena visibilidad de 10000 m. La presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas actuales.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 10° y la máxima se sitúe en 19°. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán favorables, aunque se prevé un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas para este martes.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 21 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con la posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 22 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 19°, con lluvias de alta intensidad pronosticadas. El viernes 23 de octubre, las condiciones seguirán inestables, con mínimas de 15° y máximas de 19°, y se anticipan nubes cubiertas.

Finalmente, el fin de semana también se presenta con un clima variable, donde el sábado 24 de octubre se prevén mínimas de 13° y máximas de 16°, con lluvias moderadas esperadas. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para planificar actividades al aire libre.