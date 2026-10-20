En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 19°. Se anticipan lluvias para los próximos días.

20/10/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico y temperaturas para el 20 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico y temperaturas para el 20 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para este martes 20 de octubre se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. En este momento, la temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 58%, lo que contribuye a un ambiente confortable para disfrutar del día.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a 0.45 m/s desde el oeste, lo que permite una buena visibilidad de 10000 m. La presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas actuales.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 10° y la máxima se sitúe en 19°. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán favorables, aunque se prevé un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas para este martes.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 21 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con la posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 22 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 19°, con lluvias de alta intensidad pronosticadas. El viernes 23 de octubre, las condiciones seguirán inestables, con mínimas de 15° y máximas de 19°, y se anticipan nubes cubiertas.

Finalmente, el fin de semana también se presenta con un clima variable, donde el sábado 24 de octubre se prevén mínimas de 13° y máximas de 16°, con lluvias moderadas esperadas. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para planificar actividades al aire libre.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf