El otro lado de la guerra: un testimonio humano sobre conflictos contemporáneos

La guerra se decide en despachos lejanos, pero su impacto se siente en los cuerpos y en la memoria de quienes quedan atrapados en ella. El otro lado de la guerra es un testimonio que aborda los conflictos contemporáneos desde el lugar donde las decisiones políticas se transforman en miedo, pérdida y supervivencia. A través de experiencias vividas en Irak, Sudán, Afganistán, Corea del Norte, Palestina y Myanmar, el autor reconstruye encuentros, escenas y recuerdos que revelan la dimensión humana de la guerra.

Lejos de los discursos oficiales, cifras y mapas geopolíticos, este libro se acerca a quienes soportan las consecuencias de los conflictos: civiles atrapados entre fuerzas enfrentadas, familias desplazadas, combatientes, cooperantes y personas que intentan conservar su dignidad en medio del caos. La obra combina memoria personal, mirada periodística y reflexión sobre el poder, la legalidad internacional y la responsabilidad de quienes deciden los conflictos desde la distancia.

En un mundo donde la violencia parece ser la norma, El otro lado de la guerra muestra que, incluso en los escenarios más devastados, persisten la solidaridad, la resistencia y la esperanza. Este relato directo y profundamente humano invita a mirar la guerra desde su lado menos visible: el de las personas que la padecen. En un contexto actual donde los conflictos bélicos continúan afectando a millones, la lectura de este libro se vuelve esencial para comprender la complejidad de la guerra y sus efectos en la vida cotidiana de quienes la sufren.

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