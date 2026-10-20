En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

El otro lado de la guerra: un testimonio humano sobre conflictos contemporáneos

Un relato que revela las experiencias de quienes sufren las consecuencias de la guerra en diversas regiones del mundo.

20/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El otro lado de la guerra: un testimonio humano sobre conflictos contemporáneos

FOTO: El otro lado de la guerra: un testimonio humano sobre conflictos contemporáneos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La guerra se decide en despachos lejanos, pero su impacto se siente en los cuerpos y en la memoria de quienes quedan atrapados en ella. El otro lado de la guerra es un testimonio que aborda los conflictos contemporáneos desde el lugar donde las decisiones políticas se transforman en miedo, pérdida y supervivencia. A través de experiencias vividas en Irak, Sudán, Afganistán, Corea del Norte, Palestina y Myanmar, el autor reconstruye encuentros, escenas y recuerdos que revelan la dimensión humana de la guerra.

Lejos de los discursos oficiales, cifras y mapas geopolíticos, este libro se acerca a quienes soportan las consecuencias de los conflictos: civiles atrapados entre fuerzas enfrentadas, familias desplazadas, combatientes, cooperantes y personas que intentan conservar su dignidad en medio del caos. La obra combina memoria personal, mirada periodística y reflexión sobre el poder, la legalidad internacional y la responsabilidad de quienes deciden los conflictos desde la distancia.

En un mundo donde la violencia parece ser la norma, El otro lado de la guerra muestra que, incluso en los escenarios más devastados, persisten la solidaridad, la resistencia y la esperanza. Este relato directo y profundamente humano invita a mirar la guerra desde su lado menos visible: el de las personas que la padecen. En un contexto actual donde los conflictos bélicos continúan afectando a millones, la lectura de este libro se vuelve esencial para comprender la complejidad de la guerra y sus efectos en la vida cotidiana de quienes la sufren.

Ficha del libro:

GéneroBiografías, Memorias
EditorialLUNWERG
Año de edición2026
ISBN9788408326137
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf