En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Stranger Things: la historia oficial detrás de la serie que marcó una generación

Un recorrido visual y narrativo por el fenómeno cultural que ha cautivado al mundo entero.

20/10/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cadena 3 Noticias

FOTO: Cadena 3 Noticias

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Stranger Things ha trascendido como un fenómeno cultural, cautivando a millones de espectadores desde su estreno. Ahora, los fanáticos de la serie pueden adentrarse en su universo a través de "Stranger Things: la historia oficial tras la serie legendaria", un libro que ofrece una mirada íntima y detallada sobre el proceso creativo detrás de esta exitosa producción de Netflix.

Este libro, editado por Grijalbo, se presenta como una edición de lujo que recopila contenido inédito, desde los primeros pasos de la serie hasta su emocionante desenlace. Los lectores encontrarán un viaje visual que captura cada momento conmovedor y cada aventura escalofriante que ha hecho de Stranger Things un referente en la cultura pop contemporánea.

El texto incluye entrevistas con los creadores, el reparto y el equipo técnico, ofreciendo una perspectiva única sobre el trabajo colaborativo que dio vida a personajes memorables y tramas intrigantes. Este enfoque no solo celebra la serie, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre el impacto que ha tenido en la audiencia y en la industria del entretenimiento.

La obra se sitúa en el género de lecturas complementarias, ideal para aquellos que buscan profundizar en el fenómeno que ha marcado una generación. Con un estilo accesible y atractivo, el libro se convierte en una pieza esencial para los seguidores de la serie y para los amantes de la narrativa visual.

La relevancia de Stranger Things en la actualidad es innegable. La serie ha logrado conectar con diversas generaciones, evocando nostalgia por los años 80 y explorando temas universales como la amistad, el valor y el enfrentamiento al miedo. Este libro no solo documenta la historia de la serie, sino que también celebra su legado y su influencia en la cultura contemporánea.

En resumen, "Stranger Things: la historia oficial tras la serie legendaria" es una obra que no solo rinde homenaje a la serie, sino que también invita a los lectores a explorar el detrás de escena de un fenómeno que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión.

Ficha del libro

GéneroLecturas complementarias
EditorialGrijalbo
Año de edición2026
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf