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Otros mundos: la nueva aventura de Jack Sawyer en un universo paralelo

En 'Otros mundos', Jack Sawyer enfrenta nuevos peligros en su lucha por salvar su realidad y la de otros.

20/10/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

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Otros mundos: la nueva aventura de Jack Sawyer en un universo paralelo

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La historia de Jack Sawyer regresa con fuerza en Otros mundos, la tercera entrega de la saga que ha cautivado a los lectores desde su inicio. En esta nueva aventura, Jack, quien fue presentado al mundo literario a la tierna edad de doce años, se enfrenta a un desafío monumental: detener a una banda de adolescentes descontrolados que han sido infectados, así como a las enigmáticas fuerzas del Gullet, que amenazan con destruir no solo su mundo, sino también todos los demás.

La narrativa de Otros mundos se caracteriza por su mezcla de emoción, humor y un ritmo trepidante que mantiene al lector al borde de su asiento. La obra, publicada por Plaza & Janés en 2026, se adentra en el género de la novela negra, la intriga y el terror, ofreciendo una experiencia literaria rica y variada. Además, el libro incluye ilustraciones exclusivas en blanco y negro del talentoso artista Gabriel Rodríguez, que complementan la narrativa y añaden una dimensión visual a la historia.

La relevancia de Otros mundos en el contexto actual radica en su capacidad para abordar temas universales como la amistad, la valentía y la lucha contra las adversidades. En un mundo donde los jóvenes enfrentan desafíos cada vez más complejos, la historia de Jack se convierte en un reflejo de la resiliencia y la esperanza. La obra invita a los lectores a explorar no solo un universo paralelo, sino también las profundidades de su propia humanidad.

Con un estilo absorbente y una trama que combina elementos fantásticos con la realidad, Otros mundos es una lectura imprescindible para los aficionados a la literatura de aventuras y terror. La conexión emocional que se establece con los personajes, especialmente con Jack, hace que la historia resuene en el corazón de los lectores, recordándoles que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una luz al final del túnel.

Ficha del libro:

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialPLAZA & JANÉS
Año de edición2026
ISBN9788401039560
ISBN digital9788401039577
IdiomaEspañol

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