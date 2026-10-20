Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 59%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 7 m/s desde el noreste, con una visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1016 hPa.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°. A lo largo de la jornada, las condiciones del cielo permanecerán cubiertas, lo que podría influir en la percepción térmica. Los vientos continuarán siendo moderados, lo que podría generar un leve descenso en la sensación térmica.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio significativo en las temperaturas. El miércoles 21 de octubre se prevé un aumento considerable, con una mínima de 13° y una máxima de 28°, bajo un cielo completamente despejado. Sin embargo, el jueves 22 de octubre, se anticipa la llegada de lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 16° y 23°.

El viernes 23 de octubre, las condiciones seguirán inestables, con lluvias ligeras y temperaturas mínimas de 17° y máximas de 22°. Finalmente, el sábado 24 de octubre, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 21°.