Los oyentes de Cadena 3 ayudaron al albañil accidentado en DiDi Moto: "Me cambió la cara"

FOTO: Julio sufrió un accidente y los oyentes de Cadena 3 lo ayudaron.

Julio, el albañil de 47 años que se fracturó la clavícula durante un viaje en moto de aplicación en Rosario, recibió una ola de solidaridad tras contar su historia en Juntos por Cadena 3 Rosario. En pocos minutos, las llamadas y transferencias de los oyentes le dieron un alivio en medio de la preocupación por su salud y el sustento de sus cinco hijos.

El hombre vive de las changas y quedó imposibilitado de trabajar después del accidente ocurrido en barrio Olímpico. Necesitaba una férula para inmovilizar el hombro, pero también ayuda para afrontar los gastos cotidianos mientras se recupera. Tras compartir su situación al aire, numerosas personas se comunicaron para colaborar.

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La respuesta fue inmediata: además de las donaciones económicas, varios oyentes se ofrecieron a conseguirle una férula. De esta manera, Julio podrá contar con el elemento que necesita para su recuperación y destinar parte de la ayuda recibida a la compra de alimentos para sus hijos.

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?? LOS OYENTES DE CADENA 3 AYUDARON A JULIO: “ME CAMBIÓ LA CARA” Julio, el albañil de 47 años que se fracturó la clavícula tras caer de una moto de aplicación, recibió la ayuda de los oyentes de Cadena 3 Rosario. El hombre tiene cinco hijos y trabaja por changas. https://t.co/AcGvOcBBuM — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 20, 2026

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“Estoy muy agradecido a los oyentes, a Cadena 3, a todos, por estar, por venir”, expresó emocionado durante el móvil. La preocupación que había manifestado horas antes dio paso a una sonrisa al saber que no estaba solo frente a una situación que lo había dejado sin ingresos y con muchas necesidades por resolver.

“Me voy a ir al súper a comprarle la mercadería para los chicos”, contó, agradecido por la respuesta de la gente. La solidaridad le permitió llevar algo de tranquilidad a su familia y recuperar el ánimo para afrontar los próximos días, mientras espera avanzar con su recuperación y volver a trabajar.

Informe de Fernando Carrafiello.