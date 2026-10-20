Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

El clima en Santa Fe para este martes 20 de octubre se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 53%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5.66 m/s desde el este-noreste.

Durante el día, se prevé que la temperatura mínima se sitúe en 12° y la máxima alcance los 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, sin indicios de lluvias significativas. La presión atmosférica es de 1015 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un leve aumento en las temperaturas. Para el miércoles 21 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 22 de octubre, las temperaturas descenderán a una mínima de 15° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias moderadas. El viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 24 de octubre, se pronostica una mínima de 15° y una máxima de 22°, también con posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el clima en Santa Fe para este martes es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones climáticas en los días siguientes, donde se prevén lluvias.