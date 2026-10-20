Así llegó Oscar González a los tribunales de Villa Dolores para conocer el fallo
El exlegislador del PJ ingresó sin hablar con la prensa, acompañado por su esposa y uno de sus abogados. Un amplio operativo policial custodia el edificio. La sentencia se conocerá después de las 12.
20/10/2026 | 10:54Redacción Cadena 3
FOTO: Así llegaba Oscar González a los Tribunales de Villa Dolores. (Captura de video/Cadena 3)
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Juntos
El exlegislador del PJ de Córdoba, Oscar González, llegó este martes a los Tribunales de Villa Dolores, donde se conocerá el fallo del juicio en su contra por la tragedia vial de las Altas Cumbres.
González arribó en una camioneta junto a su esposa, Cristina Vidal, y uno de sus abogados defensores. Tras descender del vehículo, ingresó rápidamente al edificio de la calle Sarmiento, sin hacer declaraciones ante los periodistas que aguardaban en el lugar.
La llegada se produjo en medio de un amplio operativo de seguridad, con presencia de la Guardia de Infantería y otros efectivos policiales en las inmediaciones de la sede judicial.
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También comenzaron a acercarse dirigentes y legisladores de izquierda. Al momento del arribo del exlegislador, todavía no habían llegado los familiares que integran la querella.
La lectura de la sentencia está prevista para después de las 12 del mediodía, en una jornada que concentra la atención sobre la resolución judicial del caso.
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Sentencia. Casi 4 años después, llega el veredicto contra Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres
Este martes, se dará a conocer el fallo contra el exlegislador, acusado de homicidio culposo por el siniestro vial que dejó una docente muerta y dos jóvenes con lesiones permanentes.
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Informe de Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Quién es el exlegislador que llegó a los tribunales?
El exlegislador es Oscar González del PJ cordobés.
¿Dónde se llevó a cabo el juicio?
El juicio se lleva a cabo en los Tribunales de Villa Dolores.
¿Cuándo se conocerá el fallo?
La lectura de la sentencia está prevista para después de las 12 del mediodía.
¿Cómo llegó González a los tribunales?
González llegó en una camioneta junto a su esposa, Cristina Vidal, y su abogado defensor.
¿Por qué es relevante el juicio?
Es relevante por la tragedia vial de las Altas Cumbres y la atención pública que genera la resolución judicial.