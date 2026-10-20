Así llegó Oscar González a los tribunales de Villa Dolores para conocer el fallo

FOTO: Así llegaba Oscar González a los Tribunales de Villa Dolores. (Captura de video/Cadena 3)

El exlegislador del PJ de Córdoba, Oscar González, llegó este martes a los Tribunales de Villa Dolores, donde se conocerá el fallo del juicio en su contra por la tragedia vial de las Altas Cumbres.

González arribó en una camioneta junto a su esposa, Cristina Vidal, y uno de sus abogados defensores. Tras descender del vehículo, ingresó rápidamente al edificio de la calle Sarmiento, sin hacer declaraciones ante los periodistas que aguardaban en el lugar.

La llegada se produjo en medio de un amplio operativo de seguridad, con presencia de la Guardia de Infantería y otros efectivos policiales en las inmediaciones de la sede judicial.

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También comenzaron a acercarse dirigentes y legisladores de izquierda. Al momento del arribo del exlegislador, todavía no habían llegado los familiares que integran la querella.

La lectura de la sentencia está prevista para después de las 12 del mediodía, en una jornada que concentra la atención sobre la resolución judicial del caso.

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Informe de Fernando Barrionuevo.