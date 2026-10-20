Una mujer muere tras ataque de tiburón en playas del Cabo Oriental, Sudáfrica

JOHANNEBURGO (AP) — Una mujer de 65 años falleció el martes tras ser atacada por un tiburón frente a la costa sureste de Sudáfrica, según informaron la policía y autoridades locales, lo que llevó al cierre de dos playas.

Los agentes se trasladaron a Orient Beach, en la ciudad de KuGompo, cerca de East London, alrededor de las 7 de la mañana, donde hallaron el cuerpo de la mujer, indicó la coronel Siphokazi Mawisa, portavoz de la policía del Cabo Oriental. Se ha iniciado una investigación judicial sobre el incidente.

"La Municipalidad Metropolitana de Buffalo City está profundamente entristecida de confirmar que esta mañana ocurrió un ataque mortal de tiburón en Orient Beach, que provocó la trágica pérdida de una nadadora", comunicó el portavoz municipal Luzuko Buku.

El nadador Mike Loewe relató a la radiodifusora estatal SABC que miembros de un grupo de natación en aguas abiertas respondieron al auxilio de la mujer y la llevaron a la orilla. Un paramédico del grupo intentó reanimarla, pero fue declarada muerta en el lugar.

"Le gustaba nadar sola", dijo Loewe. "Era valiente". Describió a la víctima como una radióloga nuclear recientemente jubilada y música, y expresó que su muerte ha devastado a la comunidad de nadadores.

La municipalidad ha cerrado Orient Beach y la cercana Eastern Beach hasta nuevo aviso. Además, se emitieron advertencias para todas las demás playas locales, instando a los bañistas a seguir los avisos de seguridad y las instrucciones de las autoridades.

Sudáfrica es conocida por la presencia de tiburones blancos y el turismo relacionado con tiburones, aunque los ataques son poco comunes. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida, se registraron 29 mordeduras no provocadas en el país entre 2012 y 2021, con un promedio de alrededor de tres al año. De estos, seis resultaron mortales.