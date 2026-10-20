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El MPA busca que el control del menor que atacó la escuela de San Cristóbal siga en el fuero penal

La Fiscalía busca que las medidas de seguimiento sobre el adolescente continúen bajo supervisión del fuero penal y no de los Tribunales de Familia.

20/10/2026 | 12:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Ian, victima de la tragedia - Gino, el tirador de San Cristóbal.

FOTO: Ian, victima de la tragedia - Gino, el tirador de San Cristóbal.

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de remitir a los Tribunales de Familia el legajo del menor de edad que protagonizó el ataque armado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido el pasado 30 de marzo. La presentación no cuestiona el sobreseimiento, sino el ámbito en el que deben continuar las medidas de control sobre el adolescente.

Boaglio había dado por acreditados los hechos atribuidos por la Fiscalía y su participación en los ilícitos, además de los daños y padecimientos provocados a las víctimas. Sin embargo, debido a que al momento del ataque las personas menores de 16 años no eran punibles según la legislación vigente, dictó el sobreseimiento el pasado 5 de octubre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde el MPA consideran que, aun cuando el sobreseimiento se ajusta a la normativa vigente en marzo, las diligencias pendientes y las medidas que cumple el menor deben continuar bajo control del fuero penal. En ese sentido, sostienen que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe contempla un procedimiento específico para menores no punibles que debía ser considerado antes de enviar el legajo al fuero de Familia.

La resolución todavía no está firme. Por ese motivo, el MPA presentó el recurso de apelación el pasado 8 de octubre ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela. Ahora, ese organismo deberá fijar la fecha y hora de la audiencia en la que se analizará el planteo.

Lectura rápida

¿Qué decidió el juez Boaglio? El juez José Alberto Boaglio decidió remitir el legajo del menor a los Tribunales de Familia y dictó el sobreseimiento por no ser punible al momento del ataque.

¿Quién apeló la decisión? El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la decisión del juez Boaglio.

¿Cuándo ocurrió el ataque armado? El ataque armado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal ocurrió el 30 de marzo.

¿Qué argumenta el MPA en su apelación? El MPA argumenta que las medidas de control sobre el menor deben continuar bajo el fuero penal y que se debe considerar el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe.

¿Cuál es el siguiente paso tras la apelación? La Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela deberá fijar la fecha y hora de la audiencia para analizar la apelación.

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