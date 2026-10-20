El MPA busca que el control del menor que atacó la escuela de San Cristóbal siga en el fuero penal

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de remitir a los Tribunales de Familia el legajo del menor de edad que protagonizó el ataque armado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido el pasado 30 de marzo. La presentación no cuestiona el sobreseimiento, sino el ámbito en el que deben continuar las medidas de control sobre el adolescente.

Boaglio había dado por acreditados los hechos atribuidos por la Fiscalía y su participación en los ilícitos, además de los daños y padecimientos provocados a las víctimas. Sin embargo, debido a que al momento del ataque las personas menores de 16 años no eran punibles según la legislación vigente, dictó el sobreseimiento el pasado 5 de octubre.

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?? SOBRESEYERON AL ADOLESCENTE ACUSADO POR EL CRIMEN EN LA ESCUELA DE SAN CRISTÓBAL La Justicia de Santa Fe sobreseyó al adolescente de 15 años acusado por el homicidio de Ian Cabrera y el intento de homicidio de otros dos estudiantes, en el ataque ocurrido en una escuela. https://t.co/oycx05dZY2 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 20, 2026

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Desde el MPA consideran que, aun cuando el sobreseimiento se ajusta a la normativa vigente en marzo, las diligencias pendientes y las medidas que cumple el menor deben continuar bajo control del fuero penal. En ese sentido, sostienen que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe contempla un procedimiento específico para menores no punibles que debía ser considerado antes de enviar el legajo al fuero de Familia.

La resolución todavía no está firme. Por ese motivo, el MPA presentó el recurso de apelación el pasado 8 de octubre ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela. Ahora, ese organismo deberá fijar la fecha y hora de la audiencia en la que se analizará el planteo.