Denuncian torturas a peón detenido en la causa por la desaparición de Nancy Godoy
Norberto Codazzi, defensor de Ezequiel Bordón, expuso que su cliente fue golpeado y torturado para que diga qué pasó con la docente. La situación genera preocupación en el marco de la investigación.
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Buenos Aires, 20 octubre (NA) – Norberto Codazzi, abogado de Ezequiel Bordón, el peón detenido por entorpecimiento de la investigación en el caso de la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, ha denunciado que su cliente fue víctima de golpizas y torturas con el fin de que brindara información sobre el paradero de la docente.
"Fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía", expresó Codazzi.
Antes de volver a entrevistarse con su cliente, el abogado habló con el medio TN sobre la grave situación que, según indicó, habría sufrido Bordón: "Lo maniataron, arrastraron y sometieron a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy".
"En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado. No sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente", destacó.
Bordón fue arrestado el lunes bajo la acusación de entorpecimiento de la investigación en el contexto de la causa que investiga la desaparición de la docente de 52 años, quien no ha sido vista desde principios de octubre de este año.
Lectura rápida
¿Quién denunció torturas?
Norberto Codazzi, abogado de Ezequiel Bordón, denunció que su cliente fue torturado.
¿Qué le sucedió a Ezequiel Bordón?
Fue golpeado y sometido a torturas para obtener información sobre la desaparición de Nancy Godoy.
¿Qué dijo el abogado sobre su cliente?
Codazzi mencionó que Bordón se puso nervioso al hablar con la Policía debido a un retraso mental.
¿Cuándo fue la detención de Bordón?
Bordón fue detenido el lunes en el marco de la investigación por la desaparición de la docente.
¿Qué se investiga en el caso?
La desaparición de Nancy Godoy, docente de 52 años, desde principios de octubre de este año.
[Fuente: Noticias Argentinas]