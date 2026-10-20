FOTO: Denuncian torturas a peón detenido en la causa por la desaparición de Nancy Godoy

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – Norberto Codazzi, abogado de Ezequiel Bordón, el peón detenido por entorpecimiento de la investigación en el caso de la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, ha denunciado que su cliente fue víctima de golpizas y torturas con el fin de que brindara información sobre el paradero de la docente.

"Fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía", expresó Codazzi.

Antes de volver a entrevistarse con su cliente, el abogado habló con el medio TN sobre la grave situación que, según indicó, habría sufrido Bordón: "Lo maniataron, arrastraron y sometieron a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy".

"En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado. No sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente", destacó.

Bordón fue arrestado el lunes bajo la acusación de entorpecimiento de la investigación en el contexto de la causa que investiga la desaparición de la docente de 52 años, quien no ha sido vista desde principios de octubre de este año.