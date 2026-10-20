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El petróleo baja tras tocar los US$111: qué puede pasar con los combustibles

La cotización impulsa los ingresos por exportaciones y alimenta la posibilidad de aumentos en los surtidores. El Brent retrocede 2,6% en una jornada volátil.

20/10/2026 | 12:30Redacción Cadena 3

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El precio del petróleo Brent se ubicaba en US$106,7 por barril al promediar las operaciones de este martes, con una caída del 2,6%, después de alcanzar los US$111 durante el inicio de la jornada. El movimiento refleja la volatilidad del mercado internacional.

La permanencia del crudo por encima de los US$100 tiene un doble impacto en la Argentina: presiona sobre el precio de los combustibles y mejora los ingresos por exportaciones petroleras.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este lunes, las exportaciones argentinas alcanzaron en septiembre un récord de US$10.000 millones. Las ventas de crudo y el incremento de su cotización explicaron buena parte de ese resultado.

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En el mercado interno, en tanto, no se descarta que las petroleras apliquen nuevos aumentos en los surtidores durante los próximos días. La evolución del precio internacional mantiene la presión sobre los valores locales, aunque no hay una suba confirmada.

En ese escenario, resulta determinante la política de YPF, que concentra más del 50% del mercado de combustibles. La compañía busca moderar el traslado de las variaciones internacionales a los precios que pagan los consumidores.

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Lectura rápida

¿Cuál es el precio actual del petróleo Brent? El precio del petróleo Brent se ubicaba en US$106,7 por barril.

¿Qué impacto tiene el crudo por encima de US$100 en Argentina? Tiene un doble impacto: presiona sobre el precio de los combustibles y mejora los ingresos por exportaciones petroleras.

¿Qué informó el INDEC sobre las exportaciones argentinas? El INDEC informó que las exportaciones alcanzaron un récord de US$10.000 millones en septiembre.

¿Qué se espera en el mercado interno respecto a los precios? No se descarta que las petroleras apliquen nuevos aumentos en los surtidores en los próximos días.

¿Cuál es la política de YPF en este contexto? La política de YPF busca moderar el traslado de las variaciones internacionales a los precios que pagan los consumidores.

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