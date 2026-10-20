El petróleo baja tras tocar los US$111: qué puede pasar con los combustibles

FOTO: El precio del petróleo volvió a subir por renovadas tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent se ubicaba en US$106,7 por barril al promediar las operaciones de este martes, con una caída del 2,6%, después de alcanzar los US$111 durante el inicio de la jornada. El movimiento refleja la volatilidad del mercado internacional.

La permanencia del crudo por encima de los US$100 tiene un doble impacto en la Argentina: presiona sobre el precio de los combustibles y mejora los ingresos por exportaciones petroleras.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este lunes, las exportaciones argentinas alcanzaron en septiembre un récord de US$10.000 millones. Las ventas de crudo y el incremento de su cotización explicaron buena parte de ese resultado.

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En el mercado interno, en tanto, no se descarta que las petroleras apliquen nuevos aumentos en los surtidores durante los próximos días. La evolución del precio internacional mantiene la presión sobre los valores locales, aunque no hay una suba confirmada.

En ese escenario, resulta determinante la política de YPF, que concentra más del 50% del mercado de combustibles. La compañía busca moderar el traslado de las variaciones internacionales a los precios que pagan los consumidores.

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