Lula da Silva abre sus cuentas y desafía a Flávio Bolsonaro en plena campaña electoral

Buenos Aires, 20 octubre (NA-Xinhua) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido permitir la apertura de sus datos bancarios y telefónicos, así como los de sus cinco hijos, ante el Tribunal Superior Electoral. Esta medida se enmarca en una estrategia política que busca captar la confianza de los votantes indecisos y aquellos que no participaron en la primera vuelta.

La decisión se produce en la antesala de la segunda vuelta presidencial, programada para el 25 de octubre, donde Lula se enfrenta a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Durante un evento de campaña en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, el presidente instó a las autoridades a investigar ambos sectores y a aclarar el origen de sus patrimonios, lo que permitiría a los brasileños evaluar a los candidatos antes de emitir su voto.

Además, retó a su adversario a presentar también los datos de sus empresas y familiares para que sean sometidos al mismo escrutinio por parte de las autoridades, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Lula cuestionó la reciente adquisición de una vivienda por parte del senador, que costó dos millones de dólares, y exigió explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados en esta compra. En sus declaraciones, afirmó: "No puedo admitir que un ciudadano que es senador de la República, que ha ganado el mismo salario que el presidente, pueda comprar al contado sin explicar de dónde salió el dinero".

El mandatario destacó que su decisión de abrir sus cuentas está ligada a la defensa de su reputación y la de su familia, afirmando que no permitirá que las acusaciones de corrupción se utilicen como herramientas de campaña sin una investigación que aclare los hechos.

Asimismo, caracterizó la elección como una elección sobre el futuro del país y sus intereses soberanos, declarando: "Está llegando la hora de que la sociedad brasileña, cuando vaya a votar, sepa por quién está votando. No es un juego de lotería ni de apuestas, es una decisión para defender los intereses soberanos de nuestro país".

Las encuestas más recientes indican que Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico, después de que el senador lograra una victoria en la primera vuelta el 4 de octubre por un margen de menos de dos puntos.