Milei denuncia fraude electoral en Brasil y critica a Lula por comentarios machistas

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El presidente Javier Milei realizó un fuerte reproche a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusándolo de exhibir actitudes machistas y describiéndolo como un "zurdo ladrón" en el contexto de la campaña electoral para el balotaje que se llevará a cabo el próximo domingo en Brasil.

En un mensaje publicado en la red social X, Milei compartió una publicación de un usuario que criticaba las afirmaciones de Lula sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para descansar cuando trabajan seis días a la semana y solo tienen un día libre.

"LOS PROGRES MACHIRULOS...", fue la frase que utilizó el mandatario argentino al difundir el post, y continuó: "Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... Se les está cayendo la careta a estos delincuentes...".

Además, Milei fue más allá y lanzó una advertencia sobre las elecciones en Brasil: "Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!".

La publicación original, que fue compartida por el usuario IRON (@GordoSuperavit), contenía el encabezado "LULA ACABA DE HACER GANAR A BOLSONARO" y citaba una frase atribuida a Lula: "La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa".

Las declaraciones de Lula se dieron en el marco de un debate sobre la reducción de la jornada laboral en Brasil, donde el actual presidente defendió la necesidad de aumentar el tiempo de descanso semanal para los trabajadores.

En este contexto, Lula argumentó que las mujeres suelen dedicar su único día libre a las tareas domésticas, lo que las obliga a trabajar también durante su jornada de descanso.

La interpretación que circuló en redes sociales provocó la respuesta de Milei, quien aprovechó la controversia para criticar al progresismo y lanzar acusaciones contra el presidente brasileño.

Este intercambio de declaraciones se produce a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, programada para el domingo 25 de octubre, donde Lula buscará su reelección enfrentando al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.