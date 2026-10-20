Desmienten rumores sobre la salud de Kim Jong-un, asegura representante de Corea del Norte

FOTO: Imagen del 8 de junio de 2026: encuentro de Xi Jinping con Kim Jong Un en

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El español Alejandro Cao de Benós, delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte, desmintió que el líder norcoreano Kim Jong-un se encuentre en grave estado.

Es falso. Todo parte de una cuenta China de X, respondió en forma escueta a una consulta periodística del canal argentino Todo Noticias (TN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas se divulgaron en distintas cuentas de X rumores y versiones sobre un deterioro en la salud de Kim e incluso sobre su muerte.

Por su parte, el diario sensacionalista británico The Sun publicó este lunes que el dirigente estaría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral y que habría sido trasladado de urgencia a China para recibir tratamiento.

Desde la hermética República Popular Democrática de Corea (RPDC) no salió noticia alguna relacionada con estas versiones.

Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez es un político activista español (de origen noble), conocido por ser el primer representante occidental de Corea del Norte en las relaciones con Occidente, por lo que dispone de nacionalidad norcoreana.