Un antes y un después: hace 50 años, Diego Maradona debutaba en Primera con Argentinos Juniors

Hace exactamente 50 años, Diego Armando Maradona daba el primer paso de una carrera que cambiaría para siempre la historia del fútbol. El 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, 11 meses y 20 días, debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors, en un partido frente a Talleres por la octava fecha del Torneo Nacional.

El encuentro se disputó en Buenos Aires y terminó con victoria del equipo cordobés por 1-0, gracias al gol de Luis Antonio Ludueña, conocido como el “Hacha”. El entrenador del conjunto de La Paternal, Juan Carlos Montes, decidió darle ingreso a Maradona al comienzo del segundo tiempo, en reemplazo de Rubén Aníbal Giacobetti.

Aunque el resultado no acompañó a Argentinos, aquella tarde quedó grabada en la memoria del deporte argentino. En su primera intervención con la pelota, el joven Diego le tiró un caño a Juan Domingo Cabrera, defensor de la "T". Fue una muestra temprana de la audacia, la técnica y la personalidad que lo distinguirían a lo largo de su trayectoria.

El comienzo de una carrera extraordinaria

Después de aquel debut, Maradona construyó una carrera que lo llevó a vestir las camisetas de Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys. Su extraordinario talento lo convirtió en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.

Con la Selección argentina alcanzó la consagración definitiva en el Mundial de México 1986. Como capitán y protagonista de una campaña inolvidable, condujo al equipo nacional hacia su segundo título mundial.

A medio siglo de aquella tarde, el recuerdo de su ingreso por Giacobetti trasciende el resultado y las estadísticas. El 20 de octubre de 1976 fue el día en que un adolescente comenzó a recorrer el camino hacia la inmortalidad deportiva. Con la camiseta roja y blanca de Argentinos Juniors y una pelota bajo el pie, empezaba a nacer la leyenda de Diego Armando Maradona.