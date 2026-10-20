Los tenistas Gael Monfils y Elina Svitolina se separaron y el francés se retiró del deporte

El anuncio de la separación de Elina Svitolina y Gaël Monfils sacudió al mundo del tenis. Tras las repercusiones y las especulaciones que generó el primer comunicado de la pareja, la tenista ucraniana volvió a expresarse en sus redes sociales para aclarar su postura y explicar por qué decidió poner fin a su matrimonio.

“En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no fuera verdaderamente feliz”, reconoció Svitolina, actual número seis del ranking de la WTA, en un mensaje publicado este martes 20 de octubre.

La jugadora, de 32 años, explicó que su primera publicación no reflejaba todos los motivos detrás de una decisión tan personal. “Compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión y me hicieron reflexionar sobre mi vida y mi futuro. Pero la verdad es que hay mucho más detrás de todo esto, y nunca se trató solo de una cosa”, señaló.

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La guerra y un cambio de prioridades

Svitolina vinculó parte de su reflexión con los más de cuatro años y medio de guerra que atraviesa Ucrania. Según explicó, las experiencias vividas durante ese período modificaron su manera de entender la vida y sus prioridades.

“Tu perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida”, sostuvo. También reconoció que llegar a esa determinación no fue sencillo.

La tenista remarcó que todavía siente un profundo cariño y respeto por Monfils, con quien compartió años de relación y una hija. “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es. Precisamente por eso era tan importante para mí ser sincera, tanto con él como conmigo misma”, expresó.

La defensa de Monfils tras su retiro

En su segundo comunicado, Svitolina también se refirió a las repercusiones que tuvo la ruptura y a las acusaciones dirigidas contra el tenista francés, de 40 años, quien puso fin a su carrera profesional de manera abrupta.

Monfils tenía previsto despedirse del circuito en el Masters de París, en noviembre, pero la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) lo registró como retirado desde el 5 de octubre. Según informó el diario francés L’Équipe, la situación personal tuvo un fuerte impacto en el jugador.

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“Hay cosas que son simplemente demasiado personales como para compartirlas públicamente”, explicó Svitolina al referirse a los motivos de la separación. Luego defendió a su pareja: “La carrera de Gaël terminó de forma abrupta después de que él tomara la decisión de dejarlo debido a nuestra situación. Por desgracia, se le lanzaron muchas acusaciones y él no se lo merecía, así que emitimos un comunicado conjunto”.

Svitolina insistió en que no era posible explicar todos los detalles de una decisión de esa magnitud en una sola publicación y pidió comprender que existen aspectos de la vida privada que la pareja no desea hacer públicos.

Una historia que comenzó en 2018

Svitolina y Monfils comenzaron su relación en 2018 y se casaron en Suiza en julio de 2021. En octubre de 2022 nació su hija, Skai.

Pese a la ruptura, ambos habían compartido recientemente un hito deportivo: en el US Open de 2026 disputaron juntos por primera vez un torneo de dobles mixto y alcanzaron las semifinales.

El segundo mensaje de Svitolina buscó poner fin a algunas especulaciones y dejar en claro que, más allá de las circunstancias que llevaron a la separación, mantiene el respeto y el afecto por quien fue su compañero de vida.