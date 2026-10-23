Commonwealth Fusion Systems recibe $85 millones para mejorar semiconductores de fusión

Commonwealth Fusion Systems (CFS) anunció el jueves que recibió un premio de $85 millones del gobierno de EE.UU. para desarrollar chips avanzados destinados a la industria de energía de fusión. Esta inversión es parte de los esfuerzos para acelerar la investigación y desarrollo de tecnologías necesarias para la construcción de plantas de energía de fusión.

Las startups de energía de fusión han estado compitiendo para completar sus primeros dispositivos de demostración, y CFS tiene como objetivo activar su reactor Sparc en el próximo año. Sin embargo, construir un solo reactor es solo una prueba de concepto. Para que las startups de fusión puedan construir decenas de plantas comerciales, necesitarán componentes electrónicos más duraderos y una cadena de suministro robusta.

El nuevo premio, otorgado bajo la CHIPS Act por el Departamento de Comercio, también le otorga al gobierno una participación en CFS. Este financiamiento ayudará a aumentar la capacidad de investigación y fabricación de semiconductores en EE.UU., según la compañía.

"En última instancia, eso significa una planta de energía más capaz y económica, y una cadena de suministro estadounidense más fuerte para construirla", escribió Brandon Sorbom, cofundador y director científico de CFS, en una publicación de blog.

Los fondos de CFS se destinarán a cinco iniciativas diferentes. La primera es la mejora de la electrónica de potencia de carburo de silicio, que se utiliza ampliamente para gestionar altas tensiones. Estos semiconductores se encuentran en todo, desde LEDs y vehículos eléctricos hasta estaciones base de teléfonos móviles y centros de datos. También son utilizados en máquinas de fusión, donde se emplean ráfagas intensas de electricidad para impulsar los imanes superconductores que confinan el plasma dentro de un reactor.

Además, CFS utilizará el premio para desarrollar generadores de potencia de radiofrecuencia de próxima generación, que se utilizan para calentar el combustible de fusión, y para crear electrónica avanzada que permita un control más rápido del reactor y que esté blindada contra la radiación. Esto último podría ayudar a extender la vida útil de la electrónica dentro de una planta de energía de fusión, reduciendo así los costos operativos.

Finalmente, CFS planea utilizar parte de la financiación de CHIPS para adaptar hardware de inteligencia artificial, como GPUs y TPUs, para las plantas de energía.

"El financiamiento ayudaría a mejorar las industrias de chips y electrónica de potencia de EE.UU. al mismo tiempo que acelera el progreso de la energía de fusión hacia la red eléctrica", afirmó Sorbom.