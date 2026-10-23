OpenAI busca recaudar $30 mil millones a una valoración de $1.25 billones antes de su IPO

OpenAI se encuentra en la etapa final de negociaciones para asegurar una nueva ronda de financiación que podría alcanzar hasta los $30 mil millones. Esta operación se realizaría a una valoración pre-dinero de $1.25 billones, lo que marcaría un nuevo récord en la historia de las empresas privadas. La información fue confirmada por CNBC, que citó fuentes cercanas al proceso.

Este movimiento se produce tras un informe similar de Bloomberg que indicaba que OpenAI estaba trabajando en una recaudación de fondos de $30 mil millones a una valoración de $1.4 billones. Sin embargo, los términos de la financiación aún están siendo discutidos y podrían cambiar antes de su cierre. Además, se ha mencionado que la inversión proveniente de Emiratos Árabes Unidos podría estar vinculada a un acuerdo que permitiría a OpenAI asegurar más capacidad de computación en la región.

Si OpenAI logra una valoración superior a $1 billón con esta ronda, se convertiría en la empresa privada más valiosa del mundo. Este hito también tendría implicaciones significativas para la próxima oferta pública inicial (IPO) de la compañía, que ya había presentado documentación confidencial para su salida a bolsa en junio, después de una recaudación anterior en marzo que valoró a la compañía en $852 mil millones post-dinero.

La alta valoración que OpenAI podría alcanzar también podría influir en la IPO de Anthropic, que se rumorea está más cerca de materializarse. Se estima que Anthropic busca una valoración entre $1.5 y $2 billones para su debut público. En mayo, Anthropic recaudó $65 mil millones a una valoración de $965 mil millones, lo que se consideró como su última gran ronda antes de la IPO, y también presentó documentación confidencial en junio.