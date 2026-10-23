Warhound recauda 200 millones para desarrollar perros de guerra con tecnología de Anduril

Warhound, una nueva startup creada por Ben Lamm y Palmer Luckey, anunció recientemente la recaudación de 200 millones de dólares en financiamiento para desarrollar perros de guerra genéticamente modificados. Este proyecto busca abordar la creciente necesidad de caninos entrenados para tareas críticas en el ámbito militar y de la ley, donde los riesgos para los humanos son elevados.

La compañía, que salió de su fase de sigilo, tiene como objetivo crear perros que puedan realizar tareas peligrosas, como la detección de explosivos y operaciones de búsqueda, que son difíciles de ejecutar por humanos o máquinas. Según datos de la compañía, más del 80% de los perros de trabajo utilizados por el ejército de EE.UU. provienen de Europa, y menos de la mitad son aptos para el servicio.

Esta dependencia del exterior para la provisión de perros de trabajo plantea un desafío significativo, y Warhound busca revertir esta situación. La empresa espera utilizar tecnología de modificación genética para crear perros que posean características ideales para cumplir con misiones exigentes.

Lamm compartió que conoció a Luckey en una conferencia hace aproximadamente un año, donde se discutió la necesidad de mejorar las condiciones y el entrenamiento de los perros de trabajo del ejército. Desde entonces, han mantenido el contacto y Lamm ha investigado sobre la cría de estos animales, descubriendo que muchos no logran completar su entrenamiento debido a problemas hereditarios como mala visión o predisposiciones a enfermedades graves.

El objetivo de Warhound es mejorar la salud y longevidad de los perros, así como sus habilidades físicas, como velocidad y agilidad, y potenciar sus capacidades olfativas para la detección de explosivos. La compañía planea utilizar líneas celulares de razas de perros de trabajo de alto rendimiento, como el Belgian Malinois y el German Shepherd, para llevar a cabo modificaciones genéticas que optimicen su rendimiento.

Además, Anduril proporcionará tecnología de soporte, como chalecos antibalas y gafas, para mejorar la seguridad y la coordinación entre los perros y sus manejadores. Lamm explicó que la idea es crear un entorno en el que los perros estén más seguros y saludables, lo que a su vez beneficiará a sus manejadores humanos.

Luckey, aunque es socio de la empresa, no posee participación accionaria en ella. La empresa Colossal, conocida por sus esfuerzos de de-extinción, apoya a Warhound mediante la concesión de licencias de su tecnología.

El primer lote de perros está programado para ser clonado e incubado, con nacimientos esperados para principios del próximo año y el inicio de su servicio previsto para dentro de dos años. La compañía Viagen, también de propiedad de Colossal, colaborará en el proceso de clonación.

Warhound aún no ha determinado el costo de sus perros, pero espera venderlos a grupos de primeros auxilios, al Departamento de Defensa y a fuerzas policiales. En cuanto a la aprobación gubernamental, Lamm afirmó que la empresa ha informado a varios grupos gubernamentales sobre su proyecto.

La compañía trabaja bajo la guía de la American Humane Society para certificar su programa de entrenamiento, con la esperanza de que los perros retirados sean acogidos por programas que ofrezcan hogares para perros de trabajo retirados.