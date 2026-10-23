FOTO: A16z Crypto cambia de nombre a a16z Frontier ante la caída del interés en inversiones blockchain

En un movimiento que refleja el cambio en el panorama de las inversiones, Andreessen Horowitz anunció que su unidad dedicada a los activos digitales, anteriormente conocida como a16z Crypto, se renombrará como a16z Frontier. Este cambio se produce en un contexto donde el interés por las inversiones en blockchain ha disminuido significativamente.

Desde su lanzamiento en 2018, la unidad ha recaudado cerca de 10 mil millones de dólares a través de cinco fondos, apoyando a importantes jugadores del sector, como Coinbase. Sin embargo, Chris Dixon, líder de la práctica, destacó que durante años, a16z y otras firmas de capital de riesgo han luchado por demostrar la utilidad del blockchain más allá de las aplicaciones financieras y especulativas.

Con el nuevo nombre, la unidad ampliará su mandato para centrarse en tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, robótica y nuevas formas de redes que conectan humanos y máquinas. A pesar de este cambio, Dixon aseguró que no se abandonará el enfoque en la tecnología blockchain, indicando que esta podría ofrecer capacidades económicas nativas para nuevas redes.

El equipo de a16z Frontier incluye a Dixon como líder, junto con los socios generales Eddy Lazzarin y Guy Wuollet. Sin embargo, se confirmó que Ali Yahya, quien se unió a la estrategia de criptomonedas como su primer inversor en 2017, ha dejado la firma.

Este rebranding no solo marca un cambio de nombre, sino también una evolución en la estrategia de inversión de una de las firmas de capital de riesgo más influyentes en el sector tecnológico, buscando adaptarse a un entorno en constante cambio.